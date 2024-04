Suite au départ de Guillaume Dabrowski, l’activité française du groupe Carrier confie le poste de directeur général à Gilles Donnat. Ingénieur de formation, ce dernier a effectué toute sa carrière chez l’expert en solutions de climatisation, de chauffage et de ventilation.

Guillaume Dabrowski, autrefois directeur général de Carrier France, quitte ce poste pour devenir directeur Ventes Service CHVAC Europe, Moyen-Orient Afrique au sein du groupe.

L’expert en solutions de climatisation, de chauffage et de ventilation a trouvé son remplaçant en la personne de Gilles Donnat.

20 ans d’ancienneté chez Carrier

Âgé de 42 ans, le nouveau directeur général de Carrier France a pris ses fonctions dès le 1er avril. Diplômé en ingénierie de l’ECAM, Gilles Donnat a accompli toute sa carrière au sein du groupe, qu’il a intégré dès 2004, d'abord dans les équipes de R&D. Il y occupe ensuite différentes fonctions : Directeur Qualité Europe, Directeur R&D Europe, Directeur des Opérations Montluel (Ain) puis Directeur des Opérations Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Autant dire que M. Donnat connait bien l’industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Fort de son expertise, il pourra s’appuyer sur le soutien des 540 personnes composant les équipes de Carrier France.

« Je suis ravi d’intégrer les équipes de Carrier France et de poursuivre, aux côtés de mes collaborateurs, le développement commercial de nos marques Carrier et Ciat », se réjouit le nouveau directeur général avant d’exposer : « Mon ambition est de faire de Carrier France le leader incontesté de la transition vers des solutions durables de chauffage, climatisation et réfrigération à très haute efficacité environnementale. À travers le développement de notre offre de services et de solutions digitales, nous accompagnerons nos clients au quotidien, consolidant ainsi la position incontournable du groupe Carrier en France sur le marché. Ensemble, nous soutiendrons l’ambition française et européenne de transition écologique grâce aux technologies du groupe ».



Virginie Kroun

Photo de Une : Carrier France