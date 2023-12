De Dietrich France nomme sa nouvelle directrice commerciale et développement

De Dietrich France, filiale du groupe BDR Thermea, dévoile le nom et le visage de sa nouvelle directrice commerciale et développement. Il s’agit d’Alexia Labezin, qui a notamment passé plus de 5 ans chez Spie et plus de 8 ans chez Rexel.

Après la nomination de Jordi Mestres au poste de directeur général de BDR Thermea France en avril dernier, puis celle de Tjarko Bouman au poste de CEO de BDR Thermea Group il y a quelques jours, le groupe annonce qu’Alexia Labezin est devenue la nouvelle directrice commerciale et développement de De Dietrich depuis début décembre. Détentrice d’un diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de Marseille, Alexia Labezin obtient également un master à l’EDHEC Business School, et un certificat professionnel en transformation digitale à l’EM Lyon. Plus de 20 ans d’expérience à des postes de direction commerciale Elle commence sa carrière chez Spie en 1997. En cinq ans, elle est amenée à prendre en charge le développement commercial de la maintenance et des services multi-techniques en Île-de-France et en Haute-Normandie. De 2022 à 2006, elle rejoint la direction d’Ineolum, filiale d’Engie Solutions spécialisée dans l’éclairage public. Après quatre ans en tant que directrice commerciale de Signify, elle intègre ensuite Rexel en 2010. Elle y est successivement directrice commerciale de l’activité éclairage, puis directrice commerciale, et enfin directrice du développement. En parallèle, elle est membre du conseil de surveillance d’Etim International, qui définit les normes internationales de classification des produits techniques. « Avec une carrière riche dans le domaine du bâtiment et de l'industrie et une expérience professionnelle au sein d'entreprises de renom, Alexia Labezin apportera une expertise approfondie directement liée aux activités de BDR Thermea. Son savoir-faire opérationnel dans les domaines de l'ingénierie, du marketing et des produits techniques, conjugué à sa solide connaissance des ventes par prescription, constitue un atout majeur pour BDR Thermea », estime le groupe. C.L.

Photo de une : Alexia Labezin – BDR Thermea