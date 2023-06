Jérôme Daumur, nouveau chef de marché Industrie & Préfabrication de Sto France

Le fabricant de systèmes d’isolation thermique par l’extérieur et spécialiste de l’embellissement de façade Sto France vient d’annoncer la nomination de Jérôme Daumur au poste de chef de marché Industrie & Préfabrication.

Avant d’intégrer les équipes de Sto France, Jérôme Daumur a commencé sa carrière dans le secteur industriel chez Sony et Hager, où il a occupé respectivement des postes d’ingénieur méthode et de responsable technique. À travers ces deux expériences, il a pu se familiariser avec les méthodes d’industrialisation en grandes séries et en optimiser les process.

Diplômé de l’école d’ingénieurs ENSAIS, le nouveau dirigeant de 50 ans est entré dans le monde du bâtiment en 2002, où il a développé son expertise autour des systèmes d’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) chez plusieurs fabricants : Ejot, K-Uni, Rockwool, Fischer.

À ce jour, et depuis 2010, il fait partie du groupe d’experts du CSTB pour les systèmes d’isolation extérieure avec enduit et produits connexes (GS07). C’est par le biais de différentes expériences passées chez des fournisseurs de Sto qu’il est amené à découvrir l’entreprise.

« Je connaissais Sto depuis un moment déjà et j’ai toujours eu envie d’intégrer l’entreprise ! Le poste que j’occupe aujourd’hui fait une jonction parfaite dans ma carrière, en faisant se rejoindre l’industrie et ses techniques d’automatisation et les systèmes d’isolation. C’est une synthèse intéressante que j’ai plaisir à développer », déclare Jérôme Daumur, chef marché Industrie & Préfabrication Sto France.

La préfabrication comme cheval de bataille

La nomination de Jérôme Daumur est significative de la volonté du spécialiste des systèmes d’isolation thermique de façades de développer son activité en France. L’entreprise créée en 1835 est consciente que la préfabrication des éléments de façade en usine peut être la clé pour massifier les rénovations énergétiques performantes et atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050.

« La préfabrication des éléments de façade implique de développer des solutions adaptées à l’usine en mécanisation et industrialisation, que ce soit en termes de produits et de process. Sto maîtrise parfaitement l’ensemble de ces solutions encore méconnues en France. C’est tout l’enjeu de ma mission ! », explique le nouveau chef de marché Industrie & Préfabrication.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Sto France