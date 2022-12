L’OPPBTP publie le guide « ITE par enduit sur isolant - Mettre en œuvre les bonnes pratiques lors de travaux d'isolation thermique par l’extérieur avec un isolant rigide ». Il propose aux entreprises une méthodologie afin de simplifier la tâche des professionnels du BTP lors de la réalisation de ce type de travaux, qui peuvent s’avérer ardus avec les échafaudages actuels.

Sûrement sera-t-il plus aisé pour les professionnels du bâtiment d’effectuer des travaux d'isolation thermique par l’extérieur (ITE) avec un isolant rigide, à partir d’un échafaudage de pied. En effet, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) s’est penché sur la difficulté pour certains ouvriers de réaliser cette tâche.

Pour leur faciliter la vie, l’OPPBTP a élaboré, en collaboration avec les organisations professionnelles et en particulier le Groupement Isolation Thermique par l’Extérieur (GITE-FFB), une méthodologie à l’intention des entreprises. Ce guide a pour nom « ITE par enduit sur isolant - Mettre en œuvre les bonnes pratiques lors de travaux d’isolation thermique par l’extérieur avec un isolant rigide ».

Répondre à une problématique bien spécifique

Les difficultés rencontrées par les ouvriers du BTP au cours de travaux d’ITE par enduit sur isolant, à partir d’un échafaudage de pied, s’expliquent à la base par l’installation bien spécifique de cet équipement de travail. En effet, pour ce type de travaux, l’échafaudage doit se trouver à une distance supérieure à 20 cm de la façade à isoler. Dans ce cas, l’installation requiert d’intégrer des dispositifs de protection collective (garde-corps ou équivalent) contre les chutes de hauteur du côté de la façade ou de recourir à des équipements de protection individuelle.

Ce sont ces fameuses protections qui posent problème. La présence permanente de ces dernières peut gêner les ouvriers dans la réalisation de leur geste. Pour effectuer correctement la tâche, il peut en résulter la dépose temporaire de ces protections, ce qui peut s’avérer dangereux pour les professionnels.

C’est dans l'idée de concilier protection collective et efficacité sur chantier que l’OPPBTP et la FFB ont mené, depuis 2017, l’étude qui a permis d’élaborer la méthodologie la plus adéquate.

Assurer la sécurité du professionnel et la qualité des travaux

Cette méthodologie, déclarée conforme à la réglementation par la Direction Générale du Travail en juin 2022 (article R4323-78 du Code du travail), implique la possibilité de retirer les gardes-corps installés côté façade. Mais cette action est possible seulement sous certaines conditions détaillées dans le guide, après collage/calage de l’isolant. Ces protections sont ainsi en place qu’au cours des phases de travail durant lesquelles leur présence n’impacte pas la qualité du rendu final.

« Cette méthodologie permet ainsi d’allier, via l’optimisation de l’utilisation du garde-corps démontable, la protection contre les chutes de hauteur tout au long des travaux et l’amélioration des postures de travail avec la maîtrise des coûts, des délais et de la qualité des travaux », explique Valérie Tournier, responsable de Domaine au sein de la Direction Technique de l’OPPBTP.

Cette méthodologie est accessible pour toutes les entreprises sur le site internet de l’OPPBTP. L’organisme fournit également un guide pour aider les entreprises à mettre en œuvre les bonnes pratiques dans le cadre de travaux d’ITE avec un isolant rigide.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock