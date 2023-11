L'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) renforce son engagement en faveur de l'économie circulaire et de la transition écologique des bâtiments en annonçant la nomination de Maelenn Rougié, en tant que chargée de mission Environnement.

Diplômée de l'École Nationale Supérieure des Technologies et Industrie du Bois (ENSTIB) d'Épinal, elle a acquis une expertise au cours de ses 21 années passées au sein du Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie pour les industries du Bois (CRITT Bois).

Son expérience dans le pilotage de projets tels que CODIFAB et l'animation de programmes pour les entreprises du secteur de la menuiserie lui ont également permis de développer une vision approfondie des enjeux liés aux industriels.

Maelenn Rougié a déjà eu l'opportunité de collaborer à plusieurs reprises avec l'UFME. Mais, désormais, elle se consacrera à l'animation nationale et au renforcement du réseau Fervam, une marque de l'UFME adossée à la Charte d'engagement volontaire pour le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries.

Cette charte compte aujourd'hui plus de 130 signataires. En tant que pilote et interlocuteur, Maelenn Rougié aura pour mission de garantir le respect des engagements de la charte Fervam et de les faire évoluer, afin qu'ils continuent à répondre aux attentes de la filière et contribuer efficacement à la réduction continue de son impact environnemental.

S'emparer du futur Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts

Un autre grand défi qui attend Maelenn Rougié dans sa mission est de s'emparer du futur Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE).

Ce règlement, qui entrera en vigueur en 2025, exige notamment la traçabilité de l'origine de tous les utilisations dans les produits, ce qui concerne tout particulièrement les menuiseries bois et mixtes bois-aluminium.

Sa mission consistera à veiller à ce que l'industrie de la menuiserie soit en conformité avec ces nouvelles réglementations environnementales.

Photo de Une : Maelenn Rougié