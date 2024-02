Afin de mieux piloter sa stratégie de décarbonation et de croissance externe, le groupe Edilians, expert de la tuile en terre cuite, annonce une nouvelle organisation. Gouvernance répartie entre la France et la péninsule ibérique.

Le fabricant français de tuiles en terre cuite Edilians continue de se développer, notamment à l’échelle européenne. En témoigne le rachat de deux experts en la matière : le français IRFTS et l’espagnol Tejas Borja, fin 2021.

« Grâce au savoir-faire de l’entreprise d’ingénierie Ceritherm qui a rejoint le groupe au 1er juillet 2023, notre premier projet en rupture pour diminuer drastiquement nos émissions de CO2 sera mis en oeuvre courant 2024 avec de premiers résultats significatifs attendus », annonce Pascal Casanova, président exécutif du groupe.

Car c’est l’un des axes de stratégie de l’industriel : la réduction de son empreinte carbone. À cela s’ajoutent ses objectifs d’innover dans l’éco-habitat et la toiture durable - avec un accent mis sur la rénovation énergétique et le solaire photovoltaïque - et d’améliorer son appareil industriel et ses relations clients.

L’axe de croissance externe, notamment à l’international, s’inscrit bien évidemment dans la stratégie d’Edilians. Afin de mieux piloter les opérations associées, le groupe applique une nouvelle gouvernance dès le 1er janvier 2024.

Une gouvernance répartie entre la France et la péninsule ibérique

La nouvelle organisation du groupe Edilians se construit autour du comité exécutif, chapeauté par M. Casanova. Mais surtout, elle est répartie entre deux zones géographiques : la France et la péninsule ibérique.

L’activité française est maintenant dirigée par Maxime Coutouly. L’ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métier connaît bien le groupe Edilians, qu’il a intégré il y a 17 ans. « Durant cette période, il a dirigé l’ensemble des usines ancrées sur le territoire national. Plus récemment, il a piloté l’intégration des acquisitions ibériques réalisées ces deux dernières années, à savoir Umbelino Monteiro et Tejas Borja, en parallèle du développement de la stratégie industrielle du groupe pour lequel il a engagé un plan massif de décarbonation des sites de production », lit-on dans dans le communiqué.

Le nouveau DG de l’activité France sera épaulé par un comité de direction dédié. Parmi les membres, on retrouve Frédéric Fabien, directeur commercial, Olivier Delattre, directeur éco-habitat solaire et marketing, Virginie Gendre, directrice des ressources humaines, ainsi que Pierre Dugay, directeur industriel.

Alexis Langlois est quant à lui nommé vice-président de la partie ibérique, après avoir été désigné DG d’Edilians en mars dernier. L’atout du diplômé en Management d’HEC : son expérience à l’international. On relève les fonctions qu’il a occupées au sein de Lafarge aux États-Unis, en Égypte et au Brésil, entre 2004 et 2015. Il travaillera « en complément de ses responsabilités liées aux fusions/acquisitions ainsi qu’à la transformation digitale ».

M. Langlois pourra s’appuyer sur un comité de direction composé d’Alfred Vincent, DG de La Escandella, d’Andres Casanova, DG de Tejas Borja, de Pedro Valente, DG d’Umbelino Monteiro, d’Angel Blanco, directeur des ressources humaines, et d’Adelino Gouveia, directeur financier.



Virginie Kroun

Photo de Une : Edilians