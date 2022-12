En annonçant le lancement de son Simulateur Solaire, Edilians, spécialiste de la tuile terre cuite, poursuit son objectif d'accompagner ses artisans couvreurs à proposer des solutions plus écologiques pour la planète.

Alors que le secteur du bâtiment, et plus largement la France, doit faire face à l’envolée des prix de l’énergie, l'industriel Edilians souhaite accompagner ses artisans couvreurs à proposer des solutions plus écologiques, proposant ainsi un nouveau service : son Simulateur Solaire.

Lancé officiellement au Mondial du Bâtiment, il est destiné à toutes les entreprises de couverture, qui désirent étendre leur savoir-faire à la pose de produits photovoltaïques.

Réaliser une étude d'installation solaire

Ce nouveau service permet aux couvreurs de réaliser facilement et rapidement une étude d’installations solaires. Accessible directement en s’inscrivant sur l’application web, il contribue à définir le potentiel solaire d’une toiture.

Pour cela, le simulateur calcule automatiquement la surface, l’orientation et la localisation de la toiture. Il permet également d’estimer les dépenses énergétiques du foyer selon les équipements renseignés (type de chauffage, système de production d’eau chaude sanitaire, appareils électroménagers...).

Ce dernier est associé à un modèle économique adapté (autoconsommation avec stockage cloud, autoconsommation avec revente du surplus…) donnant ainsi la possibilité de pouvoir modifier la configuration pour la personnaliser.

La dernière étape consiste à choisir, parmi l’ensemble des produits de la gamme solaire Edilians, celui qui composera l’installation en toiture avec la possibilité de comparer jusqu’à 4 solutions différentes.

Exemple de simulation

L’application web fournit également une projection financière des économies réalisées sur la facture d’électricité (la première année et sur 30 ans) ainsi qu’une visualisation de la production photovoltaïque, de l’énergie solaire qui sera consommée et du surplus. Des éléments qui permettront de « faciliter l’argumentation du professionnel auprès de son client », commente Edilians dans un communiqué.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock