Après deux mandats à la présidence d’Actibaie, Yannick Michon quitte ses fonctions. C’est Philippe Seas, adhérent depuis plus 30 ans au sein du groupement de la FFB, qui reprend le flambeau. Ce dernier compte plusieurs dossiers majeurs pour le développement de la filière fermetures, de la RE2020 à la formation.

Le mardi 16 mai dernier, le groupement Actibaie, organisation de la FFB représentant 2 600 adhérents des métiers des stores, volets, portails, portes automatiques et industrielles, a élu son nouveau président. Philippe Seas entame ainsi à 57 ans son premier mandat de trois ans renouvelable, et remplace Yannick Michon, qui avait assuré deux mandats à la présidence.

« Je félicite Yannick Michon, qui a beaucoup œuvré pour nos professionnels, notamment avec la création de Certificats de Qualification Professionnelle, la création d’une charte environnementale ou d’outils numériques. Le syndicat sous sa présidence s’est beaucoup développé ces dernières années », déclare Philippe Seas.

Un adhérent Actibaie depuis plus de 30 ans

La nouvelle fonction de Philippe Seas est à la hauteur de son expérience dans l’installation de stores et de fermetures, venant lui-même d’une famille d’entrepreneurs dans ce poste de travaux.

En 1989, il entre dans son entreprise familiale de pose de stores et de fenêtres, Stores SEAS / Fenêtres PSP à Rueil-Malmaison (92). Il y occupe le poste de technico-commercial, avant d’en reprendre officiellement les rênes six ans plus tard.

Entre temps, il adhère au groupement Actibaie, anciennement Syndicat national de la fermeture, de la protection solaire et des professions associées (SNFPSA). Il est membre depuis vingt ans du conseil d’administration et devient trésorier au début des années 2000.

RE2020, REP bâtiment, confort thermique, formation… de nombreux enjeux pour le secteur

L'objectif premier affiché par le nouveau président du groupement Actibaie : soutenir l’activité des industriels et entreprises du secteur, alors qu’ « une transformation profonde de l’économie et de la société est déjà en route. Nous le voyons avec la REP ou encore la RE2020, en ce qui concerne le secteur du bâtiment. Le syndicat a son rôle à jouer : défendre les intérêts des adhérents, et répondre à leurs besoins dans ce contexte de changement », affirme Philippe Seas.

À cela s’ajoute le chantier du confort thermique du bâtiment, dans lequel le groupement Actibaie défendent l’intérêt des stores, volets et autres fermetures.



« Il faut également nous tourner davantage vers les problématiques des métiers de l’installateur et redonner l’importance que mérite la mise en œuvre dans notre organisation professionnelle. Je souhaite tendre la main aux 2 500 installateurs adhérents via la FFB qui nous connaissent encore trop peu », poursuit le nouveau président du groupement Actibaie.

Ce qui nous amène à un autre enjeu de l’organisation : la formation et le recrutement. « Le premier levier sur des métiers en tension, c’est la formation. Nous avons fait beaucoup mais pas encore assez. Cela reste à construire », conclut Philippe Seas.

Virginie Kroun

Photo de Une : Groupement Actibaie