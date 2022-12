Un nouveau président pour la FFB AuRA

À compter du 1er janvier, Samuel Minot remplacera Philippe Lansard à la fonction de président de la Fédération Française du Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes (FFB AuRA). Parmi les priorités du futur président : relancer le logement neuf, aider les entreprises dans leur transition écologique, ou encore attirer les jeunes talents vers le secteur du bâtiment.

Le Conseil d’Administration de la Fédération Française du Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes (FFB AuRA) annonce avoir élu son nouveau président. Il s’agit de Samuel Minot, 46 ans, co-dirigeant du groupe Minot, spécialisé dans la charpente et structure bois depuis 1914. Le nouveau président succédera à Philippe Lansard à compter du 1er janvier prochain, pour un mandat de trois ans.

Très impliqué au sein de la Fédération Française du Bâtiment, Samuel Minot est président de la Fédération BTP Rhône & Métropole depuis 2017, et président de la commission économie de la FFB nationale depuis 2020.

De nombreux défis à relever

Parmi les défis qui lui tiennent à cœur : soutenir le logement neuf, mais aussi accélérer la transition écologique dans le bâtiment, et renforcer l’attractivité des métiers du bâtiment, notamment grâce à la visibilité qu’offriront les WorldSkills à Lyon en 2023 et 2024.

« Depuis quelques années, l’environnement de nos entreprises change profondément et de plus en plus rapidement. Nos marchés sont également soumis à de nouveaux aléas que nous aurions à peine imaginés il y a encore quelques mois (conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur les marchés de l’énergie, crises des matériaux …). Cette situation inédite bouscule les équilibres de notre filière et il est aujourd’hui essentiel de rappeler la place qui est la nôtre dans l’économie générale du bâtiment et de nos territoires », a notamment réagi le nouveau président à la suite de son élection.

Ce dernier sera accompagné de deux vice-présidents durant son mandat : Patricia Delépine, présidente de la Fédération du BTP du Puy-de-Dôme, et Didier Brosse, président de la Fédération du BTP de la Loire.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Christophe Pouget