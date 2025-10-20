Menuiserie : la lasure réinterprétée par Bieber
Publié le 20 octobre 2025, mis à jour le 20 octobre 2025 à 15h52, par Virginie Kroun
Fabricant de menuiseries extérieures bois et mixtes depuis 1928, Bieber lance une nouvelle collection de finitions lasurées.
Des « teintes organiques et minérales »
Effet naturel, gris argenté, gris beige, gris quartz et gris granit. Tel est le nuancier que l’on retrouve dans cette nouvelle collection, inspirée « de teintes organiques et minérales naturellement présentes dans nos environnements ».
L’idée de conception : associer modernité et chaleur dans le design, afin qu’ils s’intègrent dans les paysages ruraux comme urbains. Les nouvelles finitions sont disponibles sur les menuiseries bois comme Inova de Bieber, mais également sur celles mixtes bois-aluminium, dont le modèle Duoba.
Une formulation aqueuse tend à protéger efficacement le bois, pour une garantie de cinq ans.
