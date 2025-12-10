Bosch présente un outil « alternative à la meuleuse »
Publié le 10 décembre 2025, mis à jour le 10 décembre 2025 à 16h59, par Raphaël Barrou
C'est un nouveau produit que Bosch présente comme une alternative à la meuleuse pour divers travaux. Selon la marque, le GGC 18V-12 limite les risques de blessure, et « ne fait pas d’étincelles lors de la coupe ni de bavure ».
Destiné aux professionnels du bâtiment (électriciens, plombiers, chauffagistes), ce modèle, est présenté comme le premier coupe-tige filetée sans fil de Bosch. Il permet de réaliser des coupes sur des tiges en acier (de M6 à M12) et en acier inoxydable (jusqu’à M10).
Un outil conçu pour des découpes perpendiculaires en série
« Électriciens, plombiers, chauffagistes… peuvent réaliser rapidement, avec précision et sans effort des coupes de tiges filetées pour l’installation de chemins de câbles, de conduits de ventilation, de faux-plafonds », précise la marque dans un communiqué de presse.
L’outil est équipé d’un moteur sans charbon et d’une matrice multicoupe, conçue pour des découpes perpendiculaires en série. Son design compact et ergonomique tend à faciliter son utilisation « en mobilité ou en hauteur ». Trois pieds intégrés au carter permettent également une utilisation en mode stationnaire, pour des découpes stables sur un plan de travail.
Le GGC 18V-12 Professional est compatible avec les batteries et chargeurs du système Professional 18V de Bosch, ainsi qu’avec ceux de l’Alliance AMPShare. Selon la communication de Bosch, le produit est annoncé à un prix compris entre 649,71 euros H.T (solo sans chargeur ni batterie) et 679,71 euros H.T (conseillé en L-boxx).
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
- Meuleuse
- Bosch
- Nouveaux produits du BTP
- Afficher plus
