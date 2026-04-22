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ECHO Naturals : des panneaux de façade HPL inspirés de matériaux minéraux

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Communiqué
Publié le 22 avril 2026
La gamme Trespa Meteon® enrichit son offre de panneaux de façade en stratifié compact haute pression (HPL) à l’esthétique minérale avec ECHO Naturals.
ECHO Naturals : des panneaux de façade HPL inspirés de matériaux minéraux - Batiweb

Une collection de façades minérales au design contemporain

La collection ECHO Naturals décline 6 décors inspirés des matériaux naturels :

  • Storm Concrete
  • Mineral Concrete
  • Travertin Tivoli
  • Travertin Bianco
  • Pearl Stone
  • Lava Stone

Chaque décor est disponible en deux finitions (Matt et Matt-Rock), offrant 12 surfaces différentes pour composer des façades personnalisées.

La palette de couleurs naturelles – blancs, beiges, gris – s’intègre parfaitement dans les projets d’architecture moderne et facilite les associations avec d’autres matériaux comme le bois, le métal ou les panneaux colorés.

Trois univers esthétiques pour la façade architecturale

→ Béton et modernité urbaine

Les décors Storm Concrete et Mineral Concrete traduisent la force du béton dans une écriture minimaliste. Ils répondent aux tendances de l’architecture urbaine contemporaine, entre influence brutaliste et lignes épurées.

→ Travertin et élégance minérale

Travertin Tivoli et Travertin Bianco revisitent ce matériau naturel emblématique. Leur rendu lumineux et leurs nuances douces créent des façades élégantes, intemporelles et apaisantes.

→ Pierre et force tellurique

Pearl Stone et Lava Stone explorent une minéralité plus expressive, avec des textures riches et organiques. Idéal pour des façades à forte identité architecturale.

Des finitions réalistes pour des façades texturées

  • Matt : finition ultra mate, sobre et contemporaine
  • Matt-Rock : effet pierre structurée pour un rendu plus texturé

Ces finitions renforcent le réalisme des matériaux et apportent profondeur visuelle et richesse tactile aux panneaux de façade.

Des panneaux HPL haute performance pour façades ventilées

Les panneaux Trespa Meteon® bénéficient de la technologie exclusive EBC (Electron Beam Curing), garantissant :

  • Résistance aux UV et aux intempéries
  • Stabilité des couleurs dans le temps
  • Haute résistance aux chocs et aux rayures
  • Facilité d’entretien

Ces caractéristiques en font une solution idéale pour les revêtements de façade extérieure en environnement exigeant.

Une solution performante pour la façade ventilée

Intégrés dans un système de façade ventilée, les panneaux contribuent à :

  • Améliorer l’isolation thermique des bâtiments
  • Réduire les consommations énergétiques (chauffage et climatisation)
  • Diminuer l’empreinte carbone des constructions

Un atout majeur pour les projets de construction durable et rénovation énergétique.

Des matériaux durables et responsables

Les panneaux ECHO Naturals intègrent au minimum 58 % de fibres de bois naturel, participant au stockage du carbone.

Leur longévité et leur résistance limitent les besoins de remplacement, s’inscrivant dans une logique de construction bas carbone et économie de ressources.

Une liberté de conception pour les architectes

Grâce à une large gamme de :

  • formats
  • épaisseurs (6, 8, 10, 13 mm)
  • finitions
  • teintes

la collection permet une grande liberté architecturale :

  • façades rythmées ou monolithiques
  • calepinage sur mesure
  • jeux de textures et de contrastes

Caractéristiques techniques des panneaux Trespa® Meteon®

  • Type : stratifié compact haute pression (HPL)
  • Épaisseurs : 6, 8, 10, 13 mm
  • Formats : jusqu’à 4 270 x 2 130 mm
  • Décors : 6
  • Finitions : 2 (Matt, Matt-Rock)
  • Garantie : 10 ans

 

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