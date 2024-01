Après deux ans de recherche et développement, Comus a mis au point une nouvelle gamme « Izi’R », conçue à 50 % à partir de déchets recyclés, et notamment de verre issu de pare-brises, de chutes de marbre, et de coquilles d’huîtres recyclés.

Le fabricant de peintures Comus (groupe Océinde) annonce le lancement de sa nouvelle gamme « Izi’R », une peinture conçue à partir de matières premières recyclées.

Du verre, du marbre, et des coquilles d’huîtres recyclés

Concrètement, le verre de pare-brises est récupéré, recyclé et nettoyé, ce qui permet d’obtenir une résine à 99 % recyclée. La charge est quant à elle à 55 % issue de chutes de marbres collectées et broyées pour être intégrées dans la peinture Izi’R. À noter que la gamme destinée au grand public intègre également de la coquille d’huîtres recyclée.

Au sein de la gamme, Izi’R Prim peut s’appliquer en une ou deux couches sur du plâtre et ses dérivés, des bétons, mortiers et dérivés, mais aussi du PVC, des anciennes peintures ainsi que du bois. En plus de ces surfaces, Izi’R Mat/Velours s’applique également sur les métaux ferreux et non ferreux.

Le 20 novembre dernier, plusieurs personnalités politiques étaient présentes à l’occasion d’une visite du site de production à Saint-Germain-lès-Arpajon, dans l’Essonne (91). Alexis Izard, député, était notamment présent.

« Le travail de Comus à base de matériaux recyclés, est un exemple éclairant de la manière dont les entreprises peuvent et doivent agir pour la préservation de nos ressources. C'est avec un grand enthousiasme que j'encourage les efforts de Comus, qui s'inscrivent dans le cadre duprojet de loi Industrie verteet répondent à nos objectifs simultanés de réindustrialisation et de décarbonation. À nous désormais de leur faciliter leur quotidien en simplifiant les normes et les démarches administratives pour leur laisser le temps et l'énergie d'entreprendre et d'innover », a-t-il estimé.

Claire Lemonnier

Photo de une : Comus - Izi'R