Le 22 février dernier, le bloc-baie Chrono One de Soprofen recevait l’avis technique du CSTB. Le centre a apprécié l’isolation acoustique, la perméabilité à l’air, la résistance mécanique, et la facilité de mise en œuvre de cette technologie brevetée de sous-face en nid d’abeille.

Lors du dernier salon EquipBaie, fin septembre, le spécialiste des volets roulants et alu Soprofen présentait son nouveau bloc-baie Chrono One. Fabriqué en France en PVC à 60 % recyclé, le produit a reçu l’avis technique (n°6/16-2339) du Centre Scientifique et Technique du bâtiment (CSTB), le 22 février dernier.

Et coïncidence : il y a 30 ans, le CSTB validait le premier avis technique de Soprofen, pour son bloc-baie Mono VR. En 2020, c’était le bloc-baie en polystyrène pour le Chrono PSE2, qui a été approuvé.

Un bloc-baie rapide à monter

Exigeante, la procédure de délivrance d’avis technique du CSTB implique des essais effectués par une commission dédiée. Celle-ci a pu ainsi s’assurer du niveau de performance de cette technologie brevetée de sous-face en nid d’abeille.

Première qualité reconnue chez le bloc-baie Chrono One de Soprofen : l’isolation thermique qu’elle procure, allant jusqu’à Up 0,661 + 0,027/Lc, « grâce aux planches PVC en nid d’abeille ainsi qu’à un isolant polystyrène dans les joues et le long de la trappe », mentionne son fabricant.

La solution propose un affaiblissement acoustique allant jusqu’à 57dB Dne Atr, tandis que sa perméabilité à l’air atteint la certification classe 4, plus précisément autour des 0,4m3/h.m2 pour une hauteur de coffre de 200 mm.

La résistance mécanique de ce coffre et de sa liaison sur menuiserie, lui permettent de supporters les charges dues au vent. Pour quelle raison? La présence d’un adaptateur en aluminium et aux renforts d’inertie complémentaires, au niveau de la traverse haute.

Autre point relevé par le CSTB chez Chrono One de Soprofen : le bloc-baie a été conçu pour être monté en moins de 8 minutes « top chrono ». De quoi simplifier sa mise en œuvre en tableau avec isolation par l’intérieur ou par l’extérieur (enduit sur isolant et/ou bardage), dans des murs en maçonnerie ou en béton.

Virginie Kroun

Photo de Une : Soprofen