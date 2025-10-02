GEB enrichit sa gamme avec une colle PVC et un silicone éco-conçus, intégrant matières biosourcées et recyclées, tout en garantissant performance et conformité DTU. Présentation.

L’éco-conception gagne le monde de la construction, y compris celui de la plomberie et des canalisations.

Posture qu’affiche GEB, spécialiste de la formulation chimique (mastic, joint, silicone…) pour les plombiers et le sanitaire (70 % de son activité).

Des formules avec des matières recyclées

« Quand on dit éco-conçue, nous avons travaillé une formule de colle PVC dans laquelle on a intégré de la résine PVC biosourcée. Quand on dit biosourcée, c'est par le process de bioattribution dans la chaîne de production où on intègre des matières premières », nous expose Justine Mollard, cheffe de produit chez GEB.

« Il y a de la résine biosourcée et des solvants recyclés. Par exemple, l'acétone a été recyclé dans les filières de recyclage », poursuit-elle.

La gamme Geb’orizon propose ainsi la colle Gebsoplast Evacuation, intégrant de la résine PVC biosourcée et 62 % de solvants recyclés dans un pot de 250 ml.

Produit Gebsoplast de la marque GEB - ©Jade Melquiond

D’un autre côté, le silicone Gebsicone sanitaire réunit – dans un tube de 310 ml - des matières renouvelables et du biométhanol provenant des betteraves sucrières, de la paille et de l’herbe. Une formulation chimique qui fait réduire de 18 % l’empreinte carbone (en kg CO2e/kg) par rapport à un produit silicone non-biosourcé.

Produits Gebsicone de la marque GEB

Des produits à l’épreuve de la conformité DTU

Respectivement, le Gebsoplast Evacuation et le Gebsicone sanitaire affichent un séchage de 10 minutes et de 2 heures.

La colle correspond au collage des canalisations en PVC-U, en évacuation et pression. Il tient à une température de 60°C en continu et de 90°C en pointe. Le produit silicone – disponible en blanc et translucide – tend à résister à l’humidité et aux moisissures.

Olivier Briand, plombier de profession et conseiller technique chez GEB, interagit avec une dizaine de professionnels et mène ses tests de qualité de collage selon différents scénarios.

« Le problème du bâtiment, c'est que chacun a sa façon de travailler, chacun a sa méthode. Moi, j'ai la mienne, mais un autre plombier aura la sienne. Je vais appliquer version bâtiment, c'est-à-dire sur le non-respect des DTU pour commencer. Après, j'applique en respectant les DTU », développe l’expert.

Sensibiliser aux bons gestes

Car appliquer ces textes – dictant les règles de l’art sur les différentes catégories de travaux – peut être complexe et coûteux.

« Pour appliquer la colle, on va prendre de la toile, on vient abraser le tube, on le décape et on vient appliquer la colle de façon longitudinale. Il y a beaucoup de plombiers qui ne vont pas décaper. Ils vont prendre un chiffon et juste essuyer et coller à l'arrache. Ils vont tourner autour du tube alors qu'on est censé l'appliquer », illustre Justine Mollard.

GEB sensibilise toutefois aux bons gestes les professionnels expérimentés mais également les apprentis. « Ils sont jeunes et ils commencent leur vie en utilisant des produits chimiques, mais il faut aussi préserver leur santé », rappelle Diane Weinum, responsable communication de GEB. Le niveau de réceptivité des bonnes pratiques varie en fonction des personnes, des niveaux et des années.