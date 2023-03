« Une industrie qui a été sous pression mais qui a résisté ». Voilà comment résume Gilles Richard, délégué général de la Fédération des Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et adhésifs, Préservation du Bois (FIPEC), l’année 2022 de ses adhérents.

Représentant 85 % du marché de la formulation des peintures, l’organisation regroupe cinq grandes fédérations, dont l’Association Française des Industries des Colles, Adhésifs, Mastics et Mousses expansives (AFICAM), le Syndicat national des industries des peintures, enduits et vernis (SIPEV), ainsi que le Syndicat national des industries de la Préservation du Bois et des matériaux dérivés (SPB).

Le bâtiment a porté l’activité des industries de la peinture en 2022

Ainsi, le SIPEV note une « légère baisse en 2022 par rapport à 2021 » sur la somme de ses trois segments : anticorrosion (ouvrages d’arts, etc.), le grand public (bricolage), ainsi que le bâtiment « poids lourd de ce marché, surtout la rénovation », commente Gilles Richard.

Certes, en 2022, ce dernier segment enregistre -2,5 % de son activité en volume, mais +1,9 % en valeur par rapport en 2021. En outre,les ventes de peintures sur le marché professionnel ont progressé de 15 à 20 % entre 2019 et 2022.

De quoi maintenir le dynamisme des entreprises du SIPEV. C'est le cas également du marché des peintures anticorrosion, marqué par une hausse notable du chiffre d’affaires, de l’ordre 10,1 % en 2022 par rapport à 2021. Le DG de la FIPEC explique cependant ce rebond par les hausses des prix sur certains composants (additifs…) des peintures anticorrosion, devenus « très onéreux » et répercutés sur les prix des produits. D’autant qu’entre 2021 et 2022, l’activité anticorrosion régresse en volume de 4,4 %. « Il faut savoir que dans ces marchés, il y a beaucoup de marchés publics, qui ont marqué le pas en 2022. On espère que c’est un décalage de chantier », explique Gilles Richard.



Mais s’il y avait bien un marché en peine l’année dernière, ce sont les ventes de peintures pour le grand public, en valeur (-8,2 %) comme en volume (-16,9 %). Des 350 millions d’euros de ventes avant la crise sanitaire, celles-ci reculent à 344 millions en 2022. La FIPEC nuance cependant ce repli avec la très forte croissance de 2021, entre les confinements et l'engouement des particuliers pour la rénovation de leur habitat.

En ce qui concerne le marché de la fixation pour le bâtiment, représentés par l’AFICAM, les ventes de colles et de mastiques évoluent de 8,9 % en valeur. Mais elles diminuent de 2,2 % en volume.

Côté commerce extérieur, les signaux sont au vert pour l’export. D’après Gilles Richard, les entreprises « exportatrices se sont très bien débrouillées sur quatre ans » avec un excédent de 10 000 sur 461 000 de produits exportés. On relève même un surplus de 16 millions d’euros sur 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Des hausses des prix sur les composants chimiques

Comme évoqué plus tôt, les hausses des prix sont un grain de sable dans la machine industrielle en 2022. Les entreprises spécialisées dans la formulations des peintures, pourtant pas « très énergivores contrairement aux industries chimistes » ont subi la flambée des prix de l’électricité (+21,7 % entre décembre 2021 et 2022). Sans compter le coût de revient galopant dans les transports, tant côté poids lourd roulant au gazole (+18,5 %) que pour un poids lourd roulant au GNL.

Des surcoûts répercutés sur les matières premières achetées par les adhérents de la FIPEC, en particulier la résine epoxy, qui a plus que doublé (+110 %). Des pigments essentiels ont été fortement impactés, comme le dioxyde de titane (+70 % du coût). « La hausse commence fin 2020, exactement en novembre, longtemps avant la crise en Ukraine », souligne Gilles Richard. À cela s’ajoutent des hausses de prix sur les emballages, dont les métalliques/fer blanc (+70 %).

« Donc attention à l’érosion des marges », qui se prononce en 2022 et devrait se poursuivre en 2023, avertit Jacques Menicucci, président de la FIPEC.



Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock