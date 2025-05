Soudal élargit sa gamme de solutions pour le bâtiment avec le lancement de Soudaseal 255 Supertack, une colle hybride à très haute adhérence initiale.

Soudal renforce sa position d’expert des colles et mastics avec le lancement de Soudaseal 255 Supertack, une colle hybride pensée pour les professionnels du bâtiment et de l’industrie.

Cette nouveauté, commercialisée depuis février 2025, se distingue par une adhérence initiale record (200 kg/m2), une prise rapide (manipulable en 30 minutes) et une résistance finale élevée. Pratique et polyvalente, elle adhère même sur des supports légèrement humides, sans primaire, et résiste aux UV comme aux intempéries.

Ce lancement s’inscrit dans la continuité des investissements du groupe dans la technologie polymère hybride SMX, qui combine souplesse d’utilisation, durabilité et performances techniques. Une approche fidèle à l’ADN de l’entreprise belge, aujourd’hui leader indépendant sur le marché européen avec plus de 4 300 employés et 1,47 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Soudal met également à l’honneur sa gamme emblématique Fix ALL, bien connue des artisans. Déclinée en plusieurs versions (Flexi, Crystal, High Tack, Turbo, etc.), elle couvre tous les besoins de collage et d’étanchéité, en intérieur comme en extérieur.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Soudal