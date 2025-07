Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées, une grande flexibilité et une installation simplifiée.

Le spécialiste français du chauffage et de l’eau chaude sanitaire Saunier Duval dévoile quelques nouveautés en ce début de mois de juin. L’entreprise vient en effet de dévoiler trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles, à savoir : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi.

Trois nouvelles gammes pour tous types d’espaces

Ces nouvelles PAC, tendent à conjuguer performance énergétique, flexibilité et facilité d’installation. Elles sont également réversibles, compactes et silencieuses. Leur gamme de puissances, tant en monosplit qu’en multisplit, leur permet de s’adapter à une multitude de configurations, du petit appartement au logement familial multi-pièces, en passant par les pièces de vie ouvertes.

Leur design a été étudié pour une intégration optimisée : avec leur profondeur de 20 cm, les unités intérieures des gammes VivAir Lite et VivAir Max sont parmi les plus compactes du marché. De plus, grâce aux quatre possibilités de raccordement qu’elles proposent - arrière droite et gauche, latérale droite et gauche - leur installation s’avère très flexible.

Quant à la gamme VivAir Multi, ses unités extérieures ont une pression acoustique de seulement 40 décibels en mode nuit, et peuvent être combinées avec un large choix de configurations d’unités : murales, consoles ou cassettes.

Enfin, la réparabilité de toutes les solutions de la gamme est garantie grâce à des pièces de rechange disponibles 10 ans à compter de la fin de production en série du produit. Par ailleurs, Saunier Duval assure une garantie de 5 ans pour les compresseurs et de deux ans pour les autres composants.

La gamme VivAir Lite, pensée pour les petits espaces

La gamme VivAir Lite est conçue spécifiquement pour les petits espaces : studios, appartements ou chambres individuelles. De fait, elle est très silencieuse, avec seulement 22 dB(A) à 1 mètre pour l’unité intérieure. Par ailleurs, elle peut se piloter avec l’application mobile gratuite EWPE Smart, disponible sur iOS et Android.

VivAir Lite

La gamme VivAir Lite bénéficie d’une plage étendue de fonctionnement, jusqu’à +50°C en mode froid, et -15°C en mode chaud. Ses modes de fonctionnement intelligents (économie d’énergie, mode nuit, etc…) et son efficacité thermique (classe ERP jusqu’à A++ en froid et A+ en chaud) permettent d’assurer un budget maîtrisé.

Enfin, elle est éligible aux aides financières avec un SEER jusqu’à 8,4 et un SCOP de 4,5 permettant l’obtention du Certificat d’Économie d’Énergie (CEE selon BAR-TH-129).

VivAir Max, une gamme performante et silencieuse

La gamme VivAir Max a elle été conçue pour chauffer et climatiser les pièces de vie : salons, séjours ouverts ou lofts, jusqu’à 30 m². Discrète, avec seulement 19 dB(A) à 1 mètre pour l’unité intérieure, elle s’intègre facilement dans des intérieurs contemporains.

VivAir Max

Cette ligne combine puissance et haute efficacité énergétique, avec une performance énergétique allant jusqu’à A+++ en mode refroidissement et A++ en chauffage, un SEER jusqu’à 8,5 et un SCOP jusqu’à 4,6. Son intelligence artificielle certifiée Intertek permet d’optimiser automatiquement la consommation énergétique et de réduire jusqu’à 10 % les dépenses en énergie.

VivAir Max intègre également un double système de filtration de l’air, associant ioniseur et rayons UV-C, qui élimine jusqu’à 99 % des bactéries et neutralise plus de 400 types d’odeurs.

VivAir Multi, de la flexibilité et un confort personnalisable pour les maisons familiales

Enfin, la gamme VivAir Multi apparaît comme étant la solution idéale pour les foyers qui souhaitent chauffer et climatiser plusieurs pièces à partir d’une seule unité extérieure. Ce système multisplit permet de connecter à une seule unité extérieure - de 4, 5, 7, 8 ou 12 kW - deux à cinq unités intérieures, murales, consoles ou cassettes, offrant ainsi une multitude de configurations possibles.

VivAir Multi

VivAir Multi bénéficie d’une plage étendue de fonctionnement - jusqu’à +43°C en mode froid, et -15°C en mode chaud, avec une efficacité thermique reconnue - classe ERP jusqu’à A++ en froid et A+ en chaud.

Chacune des unités intérieures peuvent être contrôlées indépendamment les unes des autres, via l’application mobile gratuite EWPE Smart, disponible sur Android et iOS.

Comme les autres gammes, VivAir Multi est éligible aux aides financières avec un SEER jusqu’à 7,2 et un SCOP de 4,2, permettant ainsi l’obtention du Certificat d’Économies d’Énergie (CEE selon BAR-TH-129).

Par Jérémy Leduc