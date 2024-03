Révolution'Air, une ampoule qui désinfecte l'air en temps réel

L’entreprise LOD’Air dévoile Révolution’Air, une ampoule capable de supprimer les virus et les mauvaises odeurs grâce à la technologie des UV-C. Après avoir conquis de nombreuses entreprises, cette technologie s’apprête à faire son entrée chez les particuliers. Entretien avec Olivier Moyen, fondateur et président de LOD’Air.

« On travaille depuis 18 mois pour faire en sorte que cette technologie de désinfection soit accessible au grand public ». Cette technologie, qui s’apprête à conquérir les foyers français, porte le nom de LOD (Lumière ou Désinfection). Il s’agit d’une technologie inventée par LOD’Air, une entreprise fondée et présidée par Olivier Moyen.

Initialement distributeur et fabricant de luminaire, l’entreprise I Light You a créé il y a trois ans, pendant la période Covid, le groupe LOD’Air. La création de ce groupe par Olivier Moyen découle d’une idée bien précise : « En tant qu’ingénieur en biologie de formation, je sais qu’il est possible de désinfecter l’air grâce à la technologie des UV-C - des rayons ultraviolets -. Cette technologie est historiquement utilisée pour la désinfection des blocs chirurgicaux et par la NASA. Seulement, il est nécessaire de sortir de la pièce pour que la désinfection se fasse, puisque l’on peut devenir aveugle si on regarde directement les UV-C. On a alors cherché à créer une ampoule qui éclaire, et qui désinfecte en tant réel, sans que l’on ait besoin de quitter la pièce ».

Le groupe LOD’Air s’est donc consacré au développement de la technologie LOD. Cette technologie a dans un premier temps conquis des entreprises, des fédérations de sports et même des salles de classes. Pour Olivier Moyen et ses équipes, il était maintenant temps de cibler le grand public.

Une réflexion de 10 mois pour finalement aboutir à Révolution’Air

Pour ce faire, il était nécessaire de miniaturiser et de réduire les coûts du produit. L’entreprise LOD’Air s’est alors posée la question suivante : « Comment faire pour que le produit soit plus simple et moins cher ? ».

« Chez tous les particuliers, il y a des ampoules E27, les fameuses ampoules à culot à visser. Celles-ci représentent 86 % du marché de l’ampoule en France. Le but est simple, il faut que l’on crée une ampoule E27 », nous explique M. Moyen. « Comment faire en sorte d’avoir une ampoule E27 dotée d’une technologie d’éclairage LED et d’une technologie de désinfection LOD ? C’est ce sur quoi nous avons travaillé pendant 10 mois. Nous y sommes finalement parvenus. C’est une prouesse technique qui a fait l’objet de plusieurs brevets, et nous avons réussi à créer cette ampoule, baptisée Révolution’Air ».

Comment cette technologie fonctionne-t-elle concrètement ? L’air contaminé est dans un premier temps aspiré grâce à un ventilateur centrifuge présent dans l’ampoule. Dans un tunnel de désinfection, à l’abri des regards, le rayonnement UV-C détruit ensuite les micro-organismes et les odeurs présents dans l’air. Les micro-organismes sont donc dans l’incapacité d’infecter, de grandir et de se reproduire.

« Aujourd’hui, une ampoule Révolution’Air désinfecte 7m² jusqu’à trois mètres de hauteur sous le plafond. Pour des pièces de plus grande taille, il est donc préférable d’en installer plusieurs. En deux heures, 70 % des odeurs sont détruites grâce à cette ampoule qui consomme très peu et qui ne nécessite pas de filtre », nous explique Olivier Moyen. « Elle est efficace contre tout ce qui est d’origine vivante. C’est-à-dire les bactéries, les virus, les allergies… Le rhume des foins par exemple, on a de très bons retours de la part de personnes allergiques. Ça a vraiment changé leur quotidien », témoigne-t-il.

Un produit certifié, amené à se démocratiser ?

Pour le président de LOD’Air, Révolution’Air est destinée à connaître le même destin que l’ampoule à LED que l’on connaît bien aujourd’hui. « À l’époque, quand l’ampoule à LED est arrivée, tout le monde n’en avait pas forcément chez soi. Mais certaines personnes ont vite compris l’intérêt d’une telle technologie. La LED dure longtemps et consomme peu. Aujourd’hui, tout le monde en a. Elle est même devenue obligatoire. Pourquoi ? Car elle est intéressante écologiquement et économiquement. Et la LOD, c’est la LED avec l’avantage en plus de supprimer les mauvaises odeurs et les virus ».

Une confiance envers son produit que M. Moyen tient des nombreux tests dont a fait l’objet Révolution’Air. « Le produit a été testé et certifié. Aujourd’hui, tester un produit qui lutte contre les virus aériens, c’est très compliqué et très onéreux. On a dû le faire dans un laboratoire P3 P4. Il n’y en a qu’un seul en Europe, et par chance, il se trouve à Lyon. Les tests ont prouvé l’efficacité de notre produit, qui élimine jusqu’à 99,97 % des virus en moins de 20 minutes. On est vraiment sur une performance ultra élevée », nous détaille Olivier Moyen avec fierté.

Quelle durée de vie et quel avenir pour Révolution’Air ?

Quant à la durée de vie de l’ampoule, elle est assurée de fonctionner pendant 10 000 heures, ce qui correspond chez un particulier à une durée entre 10 et 12 ans. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’une fois ces 10 000 heures écoulées, l’ampoule cessera de fonctionner. Celle-ci va simplement moins bien désinfecter. « On est obligé de dire : “Attention, dans les 10 à 12 ans, vous aurez une décroissance dans l’efficacité de la désinfection ”. Décroissance qui ne veut pas dire inexistance », précise M. Moyen.

Si le filtre de désinfection a une durée de vie de 10 000 heures, la LED qui éclaire peut tenir jusqu’à 50 000 heures. En fin de vie, l’ampoule se recycle comme toutes ampoules classiques.

Que peut-on imaginer pour la suite de Révolution’Air ? Si le produit est déjà disponible en magasin, Olivier Moyen et ses équipes fourmillent déjà d’idées pour améliorer leur création : « L’idée maintenant est de pouvoir rendre le produit connecté et intelligent. Que l’on puisse le piloter à distance grâce à son smartphone, afin qu’une pièce soit désinfectée au moment de notre arrivée ». Quant à savoir la date de commercialisation de cette version 2.0 de Révolution’Air : « On peut espérer que cette ampoule connectée soit disponible pour Noël prochain », nous révèle M. Moyen.

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de Une : Ivan Franchet