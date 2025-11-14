ConnexionS'abonner
Fermer

Designo Heat : la première fenêtre de toit chauffante du marché

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 14 novembre 2025

Sur ARTIBAT, Roto dévoile Designo Heat, première fenêtre de toit chauffante du marché, offrant un confort thermique inédit grâce à sa vitre chauffante infrarouge.
©Roto La fenêtre de toit
©Roto La fenêtre de toit

Une fenêtre de toit chauffante simple à installer

Disponible sur les châssis en PVC blanc, la Designo Heat est proposée sur les modèles Designo R8 et Designo i8.
Son installation est d’une grande simplicité : il suffit de la brancher sur une prise standard.
Cette solution tout-en-un s’adresse particulièrement aux chambres sous combles et salles de bains où l’espace pour les radiateurs est souvent limité.

Une technologie de vitrage chauffant infrarouge

La fenêtre de toit Designo Heat repose sur une structure de triple vitrage intégrant un revêtement invisible à base d’oxyde métallique.
Lorsqu’il est mis sous tension (230 V), ce revêtement émet un rayonnement infrarouge qui réchauffe uniformément la pièce en moins de cinq minutes.
Deux couches supplémentaires réfléchissent 97 % du rayonnement vers l’intérieur, garantissant une chaleur douce et homogène, comparable à celle du soleil.

  • Puissance de chauffage : jusqu’à 363 W selon les dimensions
  • Isolation thermique : Uw = 0,99 W/m²K
  • Isolation acoustique : jusqu’à 38 dB
©Roto La fenêtre de toit

Une solution efficace contre la condensation et l’humidité

Grâce à sa surface vitrée chauffée, la Designo Heat empêche la formation de buée et de condensation.
Elle est idéale pour les pièces humides sous combles (salles de bains, cuisines) et contribue à réduire les risques de moisissures.
Le chauffage par rayonnement limite également le brassage d’air et de poussières, améliorant ainsi le confort des personnes sensibles ou allergiques.

Sécurité et connectivité : confort maîtrisé

La sécurité de la fenêtre de toit chauffante Designo Heat est assurée par un limiteur de température bimétallique qui coupe automatiquement l’alimentation en cas de surchauffe.
Côté confort d’usage, la fenêtre peut être connectée à un thermostat d’ambiance pour une gestion fine de la température.
Un kit radio en option permet une régulation thermostatique et une programmation horaire personnalisée.

Une nouvelle expérience du confort sous les toits

Avec Designo Heat, Roto® ouvre la voie à une nouvelle génération de fenêtres de toit intelligentes, alliant design, performance énergétique et bien-être intérieur.
Une innovation majeure qui redéfinit le confort sous combles, en particulier dans les espaces restreints ou sujets à l’humidité.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Roto® : La Fenêtre de Toit - Batiweb

Fabricant de fenêtres de toit depuis plus de 80 ans, Roto® est l'inventeur de la fenêtre...

40 C Rue Altmayer
57500 SAINT-AVOLD
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.