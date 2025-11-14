Designo Heat : la première fenêtre de toit chauffante du marché

Une fenêtre de toit chauffante simple à installer

Disponible sur les châssis en PVC blanc, la Designo Heat est proposée sur les modèles Designo R8 et Designo i8.

Son installation est d’une grande simplicité : il suffit de la brancher sur une prise standard.

Cette solution tout-en-un s’adresse particulièrement aux chambres sous combles et salles de bains où l’espace pour les radiateurs est souvent limité.

Une technologie de vitrage chauffant infrarouge

La fenêtre de toit Designo Heat repose sur une structure de triple vitrage intégrant un revêtement invisible à base d’oxyde métallique.

Lorsqu’il est mis sous tension (230 V), ce revêtement émet un rayonnement infrarouge qui réchauffe uniformément la pièce en moins de cinq minutes.

Deux couches supplémentaires réfléchissent 97 % du rayonnement vers l’intérieur, garantissant une chaleur douce et homogène, comparable à celle du soleil.

Puissance de chauffage : jusqu’à 363 W selon les dimensions

Isolation thermique : Uw = 0,99 W/m²K

Isolation acoustique : jusqu’à 38 dB

©Roto La fenêtre de toit

Une solution efficace contre la condensation et l’humidité

Grâce à sa surface vitrée chauffée, la Designo Heat empêche la formation de buée et de condensation.

Elle est idéale pour les pièces humides sous combles (salles de bains, cuisines) et contribue à réduire les risques de moisissures.

Le chauffage par rayonnement limite également le brassage d’air et de poussières, améliorant ainsi le confort des personnes sensibles ou allergiques.

Sécurité et connectivité : confort maîtrisé

La sécurité de la fenêtre de toit chauffante Designo Heat est assurée par un limiteur de température bimétallique qui coupe automatiquement l’alimentation en cas de surchauffe.

Côté confort d’usage, la fenêtre peut être connectée à un thermostat d’ambiance pour une gestion fine de la température.

Un kit radio en option permet une régulation thermostatique et une programmation horaire personnalisée.

Une nouvelle expérience du confort sous les toits

Avec Designo Heat, Roto® ouvre la voie à une nouvelle génération de fenêtres de toit intelligentes, alliant design, performance énergétique et bien-être intérieur.

Une innovation majeure qui redéfinit le confort sous combles, en particulier dans les espaces restreints ou sujets à l’humidité.

