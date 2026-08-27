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Clivet lance le CVT9 VRF, sa nouvelle gamme de pompes à chaleur

Nouveaux produits du BTP
Publié le 27 août 2026 à 15h55, mis à jour le 04 septembre 2026 à 10h18, par Raphaël Barrou
Clivet présente le CVT9 VRF, une nouvelle gamme de pompes à chaleur au R32 destinée notamment aux bureaux, hôtels et écoles.
©Clivet - Batiweb
©Clivet

Une nouvelle gamme d'unités extérieures pompe à chaleur. Avec le CVT9 VRF, Clivet annonce son passage au fluide frigorigène R32. Sur ce nouveau produit, l'architecture de l'échangeur thermique est dotée d'une conception à 310°, « ce qui augmente la surface d'échange thermique », vante la marque. 

« Une innovation qui permet d'atteindre des niveaux d'efficacité saisonnière parmi les meilleurs du secteur (SCOP jusqu'à 4,89 et SEER jusqu'à 8,58) », souligne Émilio Barsacchi, product manager chez Clivet. Le modèle est par ailleurs censé réduire la consommation d'énergie et garantir des performances élevées « aussi bien lors des pics estivaux qu'en hiver ». 

Un fonctionnement sous des températures extérieures extrêmes

 

Le CVT9 VRF est disponible en cinq tailles par module individuel (de 25,2 à 45 kW) et combinable par paires pour atteindre une puissance totale de 90 kW. Avec ces performances, Clivet dit viser de grands bureaux, des hôtels ou encore des écoles. 

La pompe à chaleur intègre la technologie EVI (Enhanced Vapor Injection) qui permet au système de fonctionner en mode chauffage jusqu'à une température extérieure de -30 °C. La puissance calorifique reste à sa valeur nominale (100 %) jusqu'à une température extérieure de -5 °C. En mode raffraichissement, il assure son fonctionnement sur des températures extérieures comprises entre -15 °C et +55 °C.

Enfin, la série CVT9 se distingue par la longueur des tuyauteries. Elle permet en effet une longueur équivalente maximale des lignes frigorifiques allant jusqu'à 260 m (220 m de longueur effective et 1 200 m de longueur totale de réseau). 

« L'objectif de simplifier le travail des différents intervenants dans la construction et la rénovation des bâtiments a guidé la conception de toute la gamme », poursuit Émilio Barsacchi. « Les bénéfices sont évidents pour tous les professionnels, de la conception à l'installation, en passant par la maintenance. »

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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