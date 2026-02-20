Emerge & Evolve : des sols textiles pensés pour la circularité

Un cycle infini de procédés

Face aux enjeux environnementaux et aux nouvelles attentes du secteur du bâtiment, Tarkett développe des solutions d’aménagement qui allient performance, esthétique et responsabilité. Les collections Emerge et Evolve s’inscrivent pleinement dans cette démarche, en proposant des sols textiles conçus selon les principes de l’économie circulaire.

Issues de la sélection Sélection Circulaire, ces collections sont pensées pour être recyclées en boucle fermée, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte carbone des projets d’aménagement intérieur.

Emerge : la richesse de la matière et des textures

La collection Emerge se distingue par un design texturé et nuancé, inspiré des matériaux recyclés qui la composent. Son esthétique apporte de la profondeur aux espaces tout en conservant une grande sobriété visuelle.

Grâce à une palette de tons soigneusement sélectionnés, Emerge permet de structurer les espaces et de créer des ambiances harmonieuses, adaptées aux environnements professionnels tels que les bureaux, les établissements de santé, l’enseignement ou encore l’hôtellerie.

Evolve : une expression organique et fluide

Avec Evolve, Tarkett propose un design non directionnel à l’aspect organique, inspiré par l’évolution naturelle des matériaux recyclés. Cette approche graphique favorise une grande liberté de pose et facilite la création d’espaces continus et cohérents.

Pensée pour s’associer naturellement à Emerge, la collection Evolve offre une grande polyvalence d’usages et s’intègre aussi bien dans des zones de circulation que dans des espaces collaboratifs ou de détente.

Une réponse durable aux projets d’aménagement

En combinant design intemporel, modularité et engagement environnemental, les collections Emerge & Evolve répondent aux exigences actuelles des professionnels du bâtiment. Elles constituent une solution durable pour concevoir des espaces fonctionnels, esthétiques et responsables, sans compromis sur la performance.

