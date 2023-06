Trois nouvelles start-up intègrent l’accélérateur « Santé - Prévention dans le BTP »

Le jury du dernier comité de sélection de start-up, qui s’est tenu fin mars 2023, en a retenu trois pour intégrer l’accélérateur « Santé - Prévention dans le BTP ». Ces dernières vont pouvoir bénéficier de l’expertise des quatre partenaires fondateurs, afin de faire monter en puissance la performance des entreprises en matière de santé et prévention.

Le dernier comité de sélection de start-up, qui s’est tenu le 23 mars 2023 à l’Espace Darwin à Bordeaux, s’est ouvert avec l’intervention de Bruno Mercier, Directeur Adjoint de l’Agence Nouvelle Aquitaine de l’OPPBTP. Ce dernier a ouvert le bal en s’exprimant sur les troubles musculosquelettiques (TMS), thématique choisie pour cette 17ème édition.

Depuis son lancement en mai 2018, l’accélérateur « Santé - Prévention dans le BTP » a pour vocation de faciliter les liens entre les start-up et les entreprises du bâtiment et des travaux publics, pour faire émerger l’expérimentation et le déploiement de solutions innovantes en faveur de la santé et de la prévention sur les chantiers.

Chaque édition a pour but de dénicher les start-up les plus innovantes et disruptives, en invitant ces dernières à présenter leurs innovations devant un jury. Les meilleures réalisations sont ensuite désignées, et les start-up à l’origine des solutions peuvent ensuite intégrer l’accélérateur et bénéficier du soutien des partenaires fondateurs que sont CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA.

Trois nouvelles start-up

Pour cette 17ème édition, le jury, composé d’une quarantaine de professionnels du BTP et de la prévention, et en présence des partenaires fondateurs, a évalué le projet des quatre start-up présentes sur la base de cinq critères :

Le caractère innovant de leur technologie ou service ;

L’accessibilité du marché visé ;

L’équipe (les compétences et expertises mobilisées, la capacité à porter le projet) ;

La fiabilité du business model ;

L’adéquation de la start-up avec les thématiques santé et prévention de l’accélérateur.

Après évaluation des membres du jury, trois start-up ont été retenues pour intégrer l’accélérateur :

La start-up Axomove, qui a développé une application afin de prévenir et rééduquer les troubles musculosquelettiques par le mouvement, grâce à une prise en charge à distance via des séances vidéo d’exercices personnalisés ;

JAPET, qui propose un exosquelette actif Made in France pour la prévention des maux de dos et la rééducation. Cet exosquelette permet de diminuer l’impact des manutentions de charges, tâches répétitives et postures contraignantes sur la colonne vertébrale ;

Et DOADO, une application dotée d’une intelligence artificielle qui propose des programmes vidéo sur mesure de renforcement musculaire, des étirements ou encore de la connaissance pour lutter contre les TMS.

Ces trois start-up, en plus de bénéficier de l'expertise et des retours d’expériences des quatre partenaires fondateurs, vont disposer d’une meilleure visibilité et d’échanges de qualité auprès des entreprises adhérentes du CCCA-BTP, de l’OPPBTP, de PRO BTP et de la Fondation EXCELLENCE SMA. Tout cela dans le but d'accélérer le déploiement de solutions innovantes en faveur de la santé et de la prévention sur les chantiers.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock