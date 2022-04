Un aquatextile dépolluant prochainement installé à l’aéroport de Toulouse-Francazal

Le chantier d’extension de l’aire Nord de l’aéroport de Toulouse-Francazal, dont la mise en service est prévue pour bientôt, bénéficiera d’un tout nouvel aquatextile dépolluant. Cette technologie créée par l’éco-entreprise française, TenCate AquaVia, servira à dépolluer les eaux pluviales lors de leur infiltration.

Basé à Cugnaux (31), l’aéroport de Toulouse-Francazal a choisi de gérer durablement ses eaux pluviales, grâce à un aquatextile dépolluant nommé GeoClean. Cette technologie de pointe et bio-inspirée sera déployée sur une surface de plus de 5 400m², comprenant de la voirie et une aire de stationnement pour aéronefs. GeoClean aura donc pour objectif de stocker puis d’infiltrer les eaux de ruissellement issues des voies de circulation, le tout sur un bassin à ciel ouvert, qui sera au préalable réhabilité et végétalisé.

Une dépollution lors de l’infiltration

L’infiltration à la source des eaux de pluie est une solution de plus en plus employée par les territoires. Cette politique qui permet de ne plus encombrer les réseaux d’évacuation et à l’eau de retrouver son cycle naturel, n’est cependant pas toujours suffisante.

En effet, avant de s’infiltrer, l’eau de pluie peut être polluée lors de son ruissellement, et dans le cas d’un aéroport, elle peut donc par exemple croiser le chemin d’hydrocarbures. Ces derniers se retrouvent massivement dans les eaux de ruissellement après avoir été en contact des surfaces, comme les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) qui sont particulièrement nocifs pour la santé et l’environnement.



« Infiltrer est une bonne chose, infiltrer une eau propre est essentiel », affirme Jean-Pascal Mermet, président de TenCate Aquavia. Pour l’éco-entreprise française, il convient alors d’accompagner l’infiltration des eaux de pluie par une étape de dépollution, et c’est ce qui fait la spécificité de GeoClean.

L’aquatextile a d’ores et déjà commencé à être appliqué sur le fond du bassin versant de l’aéroport, et sera ensuite recouvert d’une couche de terre végétale. Ainsi, les volumes d’eaux pluviales qui ruisselleront sur cette surface, seront infiltrées puis dépolluées par cette innovation 100% française.

L’aquatextile est déployé sur toute la surface du bassin afin de dépolluer les eaux pluviales



Un impact significatif sur l’environnement

Acteur français de la transition écologique, TenCate AquaVia a passé plus de dix ans à développer cette technologie, dans le but de préserver la biodiversité des sols. « Nous avons créé GeoClean pour réduire fortement l’impact environnemental lié aux activités humaines et restaurer l’état écologique des eaux qui s’infiltrent », précise le dirigeant de la société.

L’aquatextile GeoClean a pour particularité d’être oléo-dépolluant actif, donc conçu pour fixer et biodégrader de façon systématique et irréversible les hydrocarbures. D’une durée de vie supérieure à cinquante ans, il se rèvle être un outil utile à l’aménagement durable des territoires puisqu’il aide à protéger les aquifères et la biodiversité des sols, le tout en ne nécessitant aucun entretien.

En plus du chantier de l’aéroport de Toulouse-Francazal, l’aquatextile s’est vu prescrire dans plus de 200 projets français et européens, dont le chantier de la gare routière du futur Village Olympique et Paralympique à Saint-Denis (93). « Nous sommes fiers que la Société d’Exploitation de Toulouse Francazal Aéroport ait choisi notre aquatextile pour la gestion de ses eaux pluviales. C’est une avancée significative qui fera date, car préserver la ressource en eau est essentiel pour réussir la transition écologique du pays », ajoute Jean-Pascal Mermet.



Robin Schmidt

Photo de une : TenCate AquaVia