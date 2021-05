La plateforme Matterport transforme des espaces réels en modèles de jumeaux digitaux immersifs, permettant aux utilisateurs de capturer et de connecter des pièces pour créer des modèles 3D d’espaces réellement interactifs. Aujourd’hui, l’entreprise annonce avoir franchi le cap des cinq millions d’espaces gérés. Précisions.

Avec plus de deux milliards de vues virtuelles de jumeaux digitaux, l’adoption des technologies Matterport continue de se développer dans le monde entier. Dans un communiqué, l’entreprise spécialiste de la transformation digitale du monde du bâtiment, a annoncé que ses centaines de milliers de clients ont mis en ligne cinq millions d’espaces.

« Matterport est en train de changer fondamentalement notre façon d’appréhender les bâtiments et les espaces dans lesquels nous vivons, travaillons et nous divertissons, en les transformant en données. Numériser un espace ouvre de nouvelles voies pour s’y intéresser, y accéder, le gérer et l’utiliser, même s’il se trouve à l’autre bout du monde », explique le fondateur de Matterport.

Un gain de temps et de coût

Matterport permet notamment de capturer un espace physique facilement et rapidement et de le transformer en un jumeau digital précis et immersif. « Des bureaux d’architecture, d’ingénierie et de construction comme Burns & McDonnell réduisent de plusieurs mois la durée de leurs projets en accélérant la prise de décision et la gestion de projet », explique la société. Autre exemple : « des musées étonnants comme le Handel & Hendrix à Londres ou des sites historiques comme le spectaculaire tombeau du pharaon Ramsès VI en Égypte permettent aux visiteurs du monde entier de les explorer à tout moment et à leur rythme, avec un niveau de précision et de détails impressionnant », ajoute t-elle.

Au total, près d'1,5 milliard de mètres carrés, soit plus de cinq fois le nombre de bâtiments dans la ville de New York, ont été transformés en jumeaux digitaux Matterport. Ainsi, la plateforme ouvre de nouvelles voies aux utilisateurs pour gérer leurs espaces. Dorénavant, les entreprises peuvent collaborer virtuellement avec leurs salariés et avec leurs clients sans se déplacer. Les temps de déplacement sont également réduits et le confort pratique renforcé, le tout accessible en ligne depuis n’importe quel appareil.

Des solutions de plus en plus accessibles

Depuis mai 2020, le nombre de jumeaux digitaux Matterport a plus que doublé, notamment grâce à des innovations et solutions plus accessibles à tous, telles que l’application gratuite Matterport Capture pour iPhone. Depuis une semaine, cette dernière est également devenue disponible pour des milliards d’utilisateurs Android répartis dans 175 pays. « Désormais, ce sont 85 % de plus du parc de smartphones dans le monde qui peuvent connecter leurs appareils à la caméra Matterport Pro2 et aux nombreuses caméras 360 de Ricoh et d'Insta 360 », souligne la plateforme.

De nouvelles innovations qui accélèrent l’expansion de Matterport dans le monde, confirmant ainsi la place du groupe comme véritable fournisseur de solutions de captures 3D.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock