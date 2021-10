Wonder Partner’s ouvre son outil de réalité augmentée au BTP

Lancé en juin dernier par Wonder Partner’s, l’outil « Augmented shop » tend à favoriser l’e-commerce des entreprises, qu’importe leur taille et leur domaine. Une déclinaison spécialement dédiée au BTP a été recemment créée, dans le but d’accompagner l’activité commerciale des artisans sur différents produits (fenêtres, portes, escalliers…)

Née en 2018, l'entreprise Wonder Partner’s imagine des solutions de réalité augmentée destinée aux marques. Son outil « Augmented shop », a été lancé en juin dernier, afin d’accompagner la mutation de l’e-commerce et par extension du retail, face à la crise sanitaire. Au départ destiné à des grands groupes tels que de Renault, Carrefour ou bien la Macif, l’outil s’élargit à toutes les tailles de l’entreprise, comme à une diversité de domaine. La start-up nantaise a même travaillé sur une déclinaison adaptée aux contraintes du secteur « très dynamique qui est en demande d’innovation et de technologie mais il n’y a, pour le moment, que peu d’offres », commente Alexis Thomas, directeur général et co-fondateur de Wonder Partner’s. Il poursuit : « Suite au lancement de cette solution, nous avons pu observer une forte demande de la part de plusieurs acteurs de l’aménagement, intéressés par le potentiel d’un outil permettant à leurs clients de se projeter facilement. Pour beaucoup de gens, c’est difficile de se rendre compte de la place que prendra un escalier, des mesures d’un radiateur, ou de la couleur des volets quand on regarde un catalogue » « Augmented shop » se veut à portée de n’importe quel artisan et de n’importe quel client. Concrètement, l’entreprise importe ses produits sur une plateforme dédiée en quelques clics. Ensuite, après avoir sélectionné le produit choisi par le client (escalier, porte, fenêtre…), il scanne l’emplacement potentiel d’un produit dans la maison et peut projeter le résultat. Le commercial peut également redéfinir certaines caractéristiques du produit en temps réel : couleur, finitions, dimensions… De quoi donner au client une idée concrète du projet et l’aider à prendre sa décision. D’autant que l’intéressé peut recevoir par sms ou email un lien web pour visualiser sans application son projet, directement depuis son smartphone. « Les possibilités sont infinies, on peut imaginer facilement s’étendre à d’autres univers autour de la maison : paysagistes, décorateurs... c’est un outil simple et ludique qui peut apporter un petit plus à de nombreuses professions ! », conclut Patrick Gluck, président de la start-up. Virginie Kroun



Photo de une : Wonder Partner's



Virginie.kroun