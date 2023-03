Digitaliser les bâtiments publics, la clé pour répondre aux enjeux de transition énergétique ?

Responsables de la gestion de nombreux services publics énergivores (bâtiments publics, équipements sportifs et culturels, réseaux d’eau et d’assainissement), les collectivités ont un rôle décisif dans l’ambition de la France de réduire la consommation énergétique et l’empreinte carbone des bâtiments.

Selon le ministère de la Transition écologique, les bâtiments publics représentent environ 44 % de la consommation d'énergie du pays. Dans ce contexte, les collectivités ont à coeur de mettre en place différentes solutions afin de répondre durablement à ces enjeux d’optimisation et de décarbonation des bâtiments en France.

La décarbonation des bâtiments, une priorité pour les collectivités



À l’instar de la Ville de Sochaux, pour qui « la priorité est à la sobriété énergétique et la décarbonation », explique Julie Mulet, directrice des Services Techniques de la Ville, lors d’une conférence de presse organisée par Engie Solutions et Microsoft sur le sujet.

Même son de cloche du côté de la Ville de Besançon : « L’augmentation de l’énergie, qui pèse lourd sur le budget, a fait, qu’inévitablement, on se sent de plus en plus concernés par tous ces enjeux », indique Emeline Beluche, directrice du Patrimoine, de la Prévention et du Développement Durable de SUPMICROTECH-ENSMM Besançon.

Un avis partagé avec David D’Incau, responsable Énergie et Fluides de la Ville d’Échirolles, et Sébastien Depeyre, directeur du Patrimoine de la département Loir-et-Cher, qui indiquent tous les deux que chacun de ces territoires s’est naturellement engagé en faveur de la transition énergétique « prenant conscience de l’urgence environnementale ».

Des enjeux « concrets et importants » qui ont encouragé toutes ces collectivités à se rapprocher d’outils comme la plateforme Vertuoz Control développée par Engie Solutions. « Il faut faire de la difficulté une opportunité », pose comme postulat Sébastien Depeyre, qui a poussé le département, à se diriger vers cette solution « vertueuse », utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'énergie des bâtiments et réduire les coûts de fonctionnement.

Visualiser les performances du bâtiment en temps réel avec Vertuoz Control

Réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, tout en maintenant le confort des occupants. Voilà un enjeu auquel tend à répondre Engie Solutions à travers Vertuoz Control. Son objectif ? « Accélérer la sobriété énergétique des bâtiments en optimisant le fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) le tout grâce à l'intelligence artificielle et aux objets connectés », déclare Julien Dupoizat, directeur commercial et marketing de Vertuoz.

Les fonctionnalités de Vertuoz Control comprennent la surveillance en temps réel de la consommation d'énergie par des capteurs et dispositifs de contrôle, l'optimisation des systèmes CVC, la détection et la correction des anomalies de fonctionnement, ainsi que la collecte de données « pour une analyse approfondie » et l'identification d'opportunités d'amélioration et d'optimisation. Cette solution peut être adaptée à une large gamme de bâtiments, des petites installations aux grands complexes.

Elle a d’ailleurs été installée au collège Pierre de Ronsard, à Mer (41). Sebastien Depeyre affirme une « évidence » dans le choix de cette solution. « Aujourd’hui, on a un outil qui nous permet de faire tout ça, il faut être aveugle pour ne pas l’utiliser », ajoute-t-il.

« En installant ce genre de solution, nos clients viennent chercher de la performance, coupler à un coût de déploiement modeste et qui arrive à générer en moyenne près de 25 % d’économies d’énergies », précise Julien Dupoizat.

Dans le cas de la ville d’Échirolles, David D’Incau, indique que la solution a été installée dans une école et qu’ « au milieu d’autres actions, on a réussi à générer entre 7% et 15 % d’économies d’énergie », ajoutant que Vertuoz « permet de voir très rapidement toutes les infos dont on a besoin en une seule fois et d’aller vérifier si nos programmations sont justes et si les consignes sont atteintes ».

Pour Julien Depoizat, l’ambition de Vertuoz « est d’être capable d’aller compléter l’existant, avec des capteurs qui permettent d’aller mesurer la température, la présence dans ces différentes pièces, remonter en temps réel ces infos sur nos serveurs dans le cloud, et pouvoir avec nos algorithmes déterminer les consignes optimisées qu’il faut appliquer sur différents actionneurs pour pouvoir dans ces pièces réguler en fonction du besoin ».

Marie Gérald

