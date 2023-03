Un livre blanc sur la cybersécurisation des bâtiments tertiaires

Depuis 2012, l’association Smart Buildings Alliance (SBA) réunit une diversité d’experts concernés par le smart building, des organismes (CSTB, AFNOR…) aux industriels (Schneider Electric, Siemens…) en passant par les opérateurs (Bouygues Immobilier, Eiffage Énergie…)

Son aspiration à établir à un « numérique responsable » guide le travail de ses 30 commissions. Plus précisément : un numérique prônant « la neutralité technologique tout en promouvant l’interopérabilité des systèmes, la mutualisation des équipements et des infrastructures, l’ouverture, la disponibilité, la qualité, la sécurité et la gouvernance des données ».

Une démarche qui a inspiré à la commission Cyber Building, la création d’un livre blanc « La cybersécurisation des bâtiments tertiaires », diffusée fin février.

Partager un langage commun sur la cybersécurité des bâtiments tertiaires

« Nous entrons dans un monde hyper connecté dans lequel tout citoyen, tout bâtiment, tout équipement, toute mobilité, toute infrastructure, seront connectés et interagiront entre eux en temps réel. Cette tendance de fond semble inéluctable pour répondre aux grands enjeux de société actuels tant environnementaux, qu’économiques et sociétaux. Face à cette évolution majeure de notre société, une condition s’impose : la confiance. Sans confiance, cette (R)évolution n’aura pas lieu sereinement », lit-on en introduction du livre blanc.

Il faut dire qu’en cette crise énergétique, la connectivité des bâtiments est de plus en plus encouragée, notamment afin de maîtriser les consommations (chauffage, éclairage…) des occupants.

La tendance vers le bâtiment intelligent s’est confirmé en automne, entre l’appel de RTE à massifier les maisons connectées ou bien le lancement de PERF-ACTEE, afin d’accompagner la transition numérique des bâtiments publics. Sans compter un arrêté publié fin octobre, qui oblige le contrôle de la présence et du bon fonctionnement du thermostat par les professionnels révisant le système de chauffage.

« Si les innovations technologiques visent à améliorer la valeur immobilière et l’attractivité d’un bâtiment, elles précipitent en parallèle les cybermenaces sur le devant de la scène », avertit cependant la SBA.

Et les bâtiments tertiaires n’y échappent pas. Par exemple, en 2022, 1,5 million d’entre eux ont été équipés par la solution iQspot - dédiée à la collecte de données de consommation énergétique - en France.

Sur 80 pages, la commission Cyber Building du SBA décrypte les enjeux et défis, vecteurs de risque et cibles à protéger, principes fondateurs, les référentiels (Ready2Services, etc.), bonnes pratiques et solutions de la cybersécurité appliquées aux bâtiment.

Réalisé sous la coordination d’Alain Kergoat (Urban Practices, président de la commission « Cyber Building » de la SBA, et Jean-Christophe Denis (Wallix Groupe) l’ouvrage collectif a été nourri par les contributions de divers acteurs (collectivités, bailleurs, industriels, dirigeants d’entreprises…)

Leur idée étant de proposer une « approche de la cybersécurité plus exigeante et plus globale », par le fait de « partager un langage commun, et allier technologies, usages et métiers ».

Pour consulter le livre blanc « La cyber sécurisation des bâtiments tertiaires », rendez-vous sur le site de la SBA.





Virginie Kroun

Photo de Une : SBA