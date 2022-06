EBP lance une application dédiée aux artisans du bâtiment

L’éditeur de logiciels de gestion EBP annonce le lancement d’une application dédiée aux artisans du bâtiment, dans le prolongement de son logiciel EBP Bâtiment jusqu’ici disponible uniquement en ligne. L’objectif : permettre aux artisans d’avoir accès à toutes les informations et à mieux communiquer en interne et avec leurs clients, et ce même lorsqu’ils sont en déplacement

Il y a un an, le groupe EBP publiait les résultats d’une étude portant sur l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises du BTP. L’étude s’intéressait notamment aux conséquences des différents confinements sur l’activité de ces entreprises. On apprenait notamment que le tout premier confinement avait causé une chute brutale de l’activité, davantage que les suivants.

En ce début du mois de juin, le groupe spécialisé dans les logiciels de gestion et de comptabilité annonce cette fois-ci le lancement d’une application à destination des artisans du bâtiment, tous corps d’état confondus.

L’objectif : plus de mobilité et de réactivité pour les utilisateurs, avec un outil à portée de main même en déplacement sur les chantiers. Une réactivité d’autant plus indispensable dans le contexte actuel de variations de prix et de difficultés d’approvisionnement pour certains matériaux. À la clef : une meilleure gestion des stocks, et une meilleure communication en interne et avec les clients.

Gagner du temps sur les chantiers

Grâce à cette nouvelle application, l’artisan a ainsi accès à toutes les informations (coordonnées des clients, devis, factures…), même lorsqu’il n’est pas au bureau. L’outil permet ainsi de fixer des rendez-vous, de communiquer avec ses équipes, et même de prendre des notes de chantiers de façon digitalisée, notamment grâce à la fonction « speech to text » permettant de dicter une note et de la convertir automatiquement en texte pour gagner du temps.

« Le papier a la vie dure et pour cause c’est un outil pratique, facile, qu’on utilise dans beaucoup de situations. Mais des notes prises sur papier c’est aussi un risque de perte, l’impossibilité d’échanger en temps réel », rappelle en effet Grégoire Leclercq, directeur général délégué d’EBP.

L’application est téléchargeable sur smartphone ou tablette depuis l’App Store et Play Store. À noter que ce nouvel outil est sans surcoût pour les clients déjà abonnés au logiciel EBP Bâtiment en ligne.

Claire Lemonnier



Photo de Une : Adobe Stock