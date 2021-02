Alors que la productivité stagne dans le secteur de la construction depuis plusieurs années et qu'il est cette année devenu plus que jamais indispensable de faciliter la communication à distance entre les équipes, Finalcad annonce lancer « Finalcad One », une plateforme collaborative de gestion de projets. Explications.

Finalcad organisait, ce jeudi 28 janvier, une visioconférence pour présenter « Finalcad One », une toute nouvelle plateforme collaborative de gestion de projet gratuite, se voulant « aussi rapide que WhatsApp, et aussi collaborative que Slack », mais surtout plus sécurisée, notamment en termes de confidentialité des données. En effet, pas besoin d'utiliser de numéro de téléphone personnel, et pas de revente de données possible.

Une productivité qui stagne dans le secteur de la construction

En introduction de cette conférence, Franck Le Tendre, PDG de Finalcad, rappelle tout d'abord que le secteur du BTP représente 13 % du PIB mondial mais que la productivité et le recours à nouvelles technologies stagnent depuis plusieurs années, comparé à d'autres secteurs comme l'agriculture ou l'industrie. Sébastien Dumas, responsable du marketing, souligne que la productivité a notamment baissé de 19 % dans le secteur de la construction en France depuis 2001.

Dans le contexte de crise, Finalcad constate qu'un changement de comportements s'est amorcé avec la crise, et qu'il a fallu s'adapter à de nouvelles contraintes et repenser les usages.

Fluidifier la communication

Selon une récente étude menée par Finalcad et Coleman Parkes, 62 % des professionnels du BTP estiment que le manque de communication reste toutefois la première cause de retard des projets. L'ambition de Finalcad One est donc de fluidifier les échanges entre les équipes qui travaillent sur un même projet, mais qui ne se connaissent pas toujours.

L'objectif étant de simplifier la gestion des projets à distance, avec la possibilité de créer des groupes, d'accéder aux plans, d'envoyer des documents et photos, de vérifier des check-lists... Une nécessité d'autant plus grande dans le contexte actuel de crise sanitaire, où le travail à distance devient parfois obligatoire.

A l'interface entre un réseau social d'entreprise, une messagerie instantanée et une plateforme collaborative, Finalcad One existent en deux versions complémentaires : une application mobile facilement accessible lorsque l'on est sur le terrain, et une plateforme web pour travailler sur poste fixe.

Partant du constat que chaque projet et chaque équipe est unique, Finalcad a choisi le nom de Finalcad « One » pour cette plateforme collaborative. Personnalisable en tous points, elle s'adresse à tous les corps de métiers et tous types de projets, que ce soit dans la construction ou d'autres secteurs.

Cette nouvelle application sera téléchargeable à compter du 23 février prochain.

Claire Lemonnier