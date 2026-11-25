Internationalisation, digitalisation, rentabilité... Focus sur la feuille de route de Hiboo, plateforme française de gestion de flotte et de télématique utilisée pour superviser et piloter les engins de chantier.

C'est une entreprise au nom d'oiseau, pour paraître au départ sympathique auprès d'un clientèle B2C. Hiboo a finalement évolué pour que, « grâce à la donnée, être non pas le hibou d'une personne, mais le hibou des industriels, et pouvoir voir de près, de loin, ce qui se passe sur le terrain de nuit, de jour, avec cette tête qui tourne à 360°C », confie Clément Bénard, co-fondateur et CEO de la société, qui propose une plateforme de pilotage numérique du parc matériel.

Son expérience dans l'édition de logiciels a été nécessaire, tout comme celle de son frère Charles et leur ami de longue date François Jacob, avec qui il a fondé la société en 2018.

Huit ans plus tard, la start-up enregistre une croissance annuelle du revenu récurrent (ARR) de 45 % et un taux de désabonnement (appelé churn) de 1 %. Parmi ses clients, Hiboo compte des majors du BTP ou de la location, tels que NGE et Petit Forestier, engagés sur des contrats de cinq ans. Sans compter l'engagement sur cette même période d'Aprolis, spécialiste de la location de matériel du groupe Monnoyeur et un parc de 50 000 machines.

L'entreprise fait également ses premiers pas aux États-Unis en signant un contrat avec l'entité américaine de Colas, dont les données du loueur Sunbelt seront restituées sur la plateforme SaaS. Ce qui révèle les ambitions d'internationalisation de Hiboo, déjà amorcée par son accélération au Royaume-Uni. En témoignent ses contrats avec Gap (10 000 machines connectées) et Flannery (7 000 machines lourdes).

La solution proposée par Hiboo en chiffres La plateforme Hiboo gère les données de 227 000 machines — majoritairement hors route, cet ensemble s'enrichit de plus en plus de données sur la route (BTP, manutention, etc.) — dans plus de 50 pays, avec 40 millions de points de données par jour. La technologie repose sur les informations télématiques des fabricants (codes erreurs, niveaux de carburant).

Du tableau de données à la réalité terrain

Hiboo affiche également une rétention nette de 110 % (soit +10 % des revenus récurrents issus des clients existants), que ses fondateurs expliquent par la refonte de ses modules. Sa proposition initiale se résumait à une plateforme attelée à l'agrégation d'une donnée de qualité, sur l'ensemble des 180 sources de données. La donnée était restituée sous forme de tableaux, utiles à la prise de décision au sein de groupes particulièrement sensibilisés à cet outil digital.

« Le reste du marché, même si vous leur donnez de la donnée dans un tableau, ils n'en font rien », commente Charles Bénard. La donnée peut être la panacée, mais « il faut savoir la cultiver, il faut avoir la logistique sur le terrain pour que les personnes aillent voir vos machines, relèvent à la main les compteurs ».

D'où l'actuelle offre de modules, déployée pour répondre à des besoins métiers spécifiques, dont :

la base obligatoire « Fleet », relié au pilotage du parc

le module « Field », comprenant des fonctionnalités utiles sur le terrain (inspection vocale, jumeau numérique...) ;

« Maintenance » : gestion préventive ou absorption de la documentation constructeur ;

« Diagnostic » : analyse des codes erreurs, indication des actions urgentes via des agents IA ;

« Usage » : compréhension des heures de ralenti et d'utilisation pour la rentabilité ;

API de données : pour alimenter des solutions et de l'intégrer dans les systèmes existants des clients (ERP, outils de maintenance).

L'intelligence artificielle est notamment utilisée par Hiboo pour l'analyse des codes erreurs et la préparation d'interventions. L'interface prépare son intéropérabilité via le lancement de son MCP, qui permettra de connecter Hiboo à des plateformes LLM tels que Claude, ChatGPT ou Gemini.

Hiboo Connect offre de son côté un portail de collaboration et de partage de données entre les loueurs (sociétés de location d'engins) et les exploitants (majors du BTP, les sociétés de génie civil ou de gestion des déchets). Ces deux catégories d'acteurs sont les clients principaux de Hiboo. Via HibooGPT, la société peut réunir les plus petits exploitants, qui peuvent inclure des artisans.

Quatre chantiers phares de Hiboo, en France et Outre-Manche

À Penly (Seine-Maritime), la technologie de Hiboo s'est distinguée sur le chantier nucléaire, dont le pilotage du parc propre ou loué était géré par NGE.

La plateforme a été mobilisée dans le projet nucléaire de Hinkley Point C (Royaume-Uni), chapeauté par le groupement Bylor (Bouygues et Laing O'Rourke). Deux acteurs qui ont sollicité Hiboo sur Sizewell C, autre projet de centrale.

Toujours Outre-manche, Hiboo joue un rôle dans la gestion de données énergétiques pour atteindre l'objectif de décarbonation du Lower Thames Crossing, qui vise zéro fioul dès 2027. Pour rappel, il s'agit d'un mégaprojet routier et d'un tunnelier de 23 km (14,3 miles) actuellement en construction dans le sud-est de l'Angleterre, afin de relier le Kent et l'Essex sous la Tamise.

« Nous avons nous-mêmes dû développer des solutions pour s'assurer qu'on récupère la donnée à la fois électrique, mais aussi des batteries conteneurisées, des piles à combustion... qui vont ensuite servir le reste », souligne Charles Bénard.

Digitaliser les parcs de matériel, un pas à franchir selon Hiboo

D'ici fin 2027, Hiboo vise une rentabilité, « s'il n'y a pas d'événements financiers », indique Charles Bénard. Car l'entreprise se concentre sur sa promesse : « Détecter et agir sur les coûts cachés dans la gestion de parc ».

Hiboo tend vers l'« identification et l'action contre les fuites de marge ». « La machine c'est aussi un produit d'investissement, c'est un actif financier. Hiboo est la solution pour identifier les fuites de marge et actionner sur le terrain ce qu'il faut, côté maintenance, côté suivi de contrôles. Et je pense que dans les temps qui courent, où l'économie n'est pas forcément facile, c'est important de leur montrer qu'il y a de la marge de l'économie à prévoir », appuie le cofondateur de la marque.

Comme il convient, selon son frère, Clément Bénard, d'encourager la clientèle de Hiboo a franchir ce pas de la digitalisation : « Il y a les acteurs qui franchissent le pas d'une transformation digitale et les acteurs qui ne le franchissent pas. Aujourd'hui je comprends très bien qu'il y ait des acteurs qui disent "Non mais aujourd'hui, on n'a pas de sous, on ne dégage pas assez de marge !". Mais pour autant, on a envie de sensibiliser ces industries françaises à se rendre compte que les autres n'attendent pas. Les autres franchissent le pas et cette digitalisation va permettre d'optimiser, rationaliser, être plus efficients, etc. ».