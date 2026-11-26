Le groupe Liébot nomme un directeur Développement produits et Innovation
Le groupe Liébot, qui regroupe treize entreprises, dont K.Line, Wibaie ou MéO, annonce la création d’une « direction Innovation et Développement Produits » avec à sa tête Julien Waechter depuis mai 2026. Ce dernier dirige une équipe de 60 collaborateurs et fait partie du comité exécutif du groupe.
Un parcours dans la recherche et l’innovation industrielle
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électronique embarquée à Bordeaux en 2004, Julien Waechter commence sa carrière chez Thalès, avant de rejoindre le constructeur de machines agricoles CLAAS, où il évolue durant 15 ans jusqu’à devenir directeur R&D.
Il rejoint ensuite le groupe Manitou en 2020, en tant que vice-président recherche et innovation. Il y pilote la stratégie R&D du groupe, notamment pour les produits, la digitalisation, les nouvelles énergétiques et la robotique, ainsi que les activités prospectives à long terme.
Anticiper les mutations du bâtiment et les nouveaux usages
Fort de ces expériences et en tant que nouveau directeur « Développement produits et Innovation » du groupe Liébot aura trois objectifs principaux : anticiper les transitions du bâtiment en intégrant l’éco-conception, les matériaux d’avenir, l’efficacité énergétique et les enjeux de décarbonation, mais aussi concevoir avant tout pour l’usage des utilisateurs, et faire de l’innovation une dynamique collective avec toutes les entités du groupe.
Son rôle sera d’anticiper les évolutions des marchés, des usages et technologies et piloter la dynamique d’innovation, de R&D et de développement produits des différentes entreprises du groupe pour développer les offres de demain.
« J’ai rejoint le groupe Liébot parce que j’y ai retrouvé une conviction que je partage pleinement : l’innovation n’a de valeur que si elle devient utile, accessible et concrète pour nos clients. En anticipant les transformations de notre industrie et en accélérant le passage de l’idée à des solutions performantes et industrialisées, nous pourrons transformer notre capacité d’innovation en avantage compétitif durable et contribuer, à notre échelle, à répondre aux enjeux majeurs de performance énergétique et de décarbonation du bâtiment», a déclaré Julien Waechter.
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