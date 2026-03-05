Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Distribution de matériels BTP : retour de la croissance fin 2025

Partager l'article
Conjoncture

Publié le 05 mars 2026 à 12h00, mis à jour le 05 mars 2026 à 17h05, par Nils Buchsbaum

Le baromètre DLR montre que la distribution et la manutention renouent avec la croissance fin 2025, tandis que la location amorce une sortie progressive de crise.
© Adobe Stock
© Adobe Stock

Selon le baromètre DLR – la fédération des entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention qui revendique plus de 1 000 adhérents représentant 70 % du marché) – le secteur a terminé l’année 2025 sur une note positive.

Au T4 2025, l’activité a progressé de 27 % par rapport au T3 2025 et de 3,5 % sur un an. « L’activité est principalement tirée par la vente de matériel neuf et les services », déclare DLR.

Même tendance du côté de la manutention industrielle et agricole, qui enregistre une hausse de 1,4 % par rapport au T4 2024 et de 10,9 % par rapport au trimestre précédent, après un fort repli. Cette reprise s’explique principalement par la dynamique de la location.

Le secteur de la location, justement, amorce lui aussi un redressement progressif. La croissance annuelle se rapproche désormais de 0 %, après la chute de –6,7 % enregistrée au trimestre précédent, tandis que la progression atteint 13 % en glissement trimestriel.

La manutention optimiste, la location prudente

 

Dans ce contexte, les perspectives apparaissent contrastées selon les segments. « Les chefs d’entreprise de la manutention sont particulièrement optimistes pour le prochain trimestre, avec des perspectives d’activité et des intentions d’investissement qui atteignent des niveaux historiquement élevés, ainsi que des intentions d’embauche positives pour la première fois de l’année », assure DLR.

À l’inverse, le climat reste plus prudent dans la location. « L’opinion des chefs d’entreprise de la location s’améliore, avec des soldes d’opinion qui remontent. En revanche, les chefs d’entreprise de la location sont plutôt pessimistes quant à l’activité et aux embauches futures, malgré des intentions d’investir élevées. »

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.