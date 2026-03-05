Le baromètre DLR montre que la distribution et la manutention renouent avec la croissance fin 2025, tandis que la location amorce une sortie progressive de crise.

Selon le baromètre DLR – la fédération des entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention qui revendique plus de 1 000 adhérents représentant 70 % du marché) – le secteur a terminé l’année 2025 sur une note positive.

Au T4 2025, l’activité a progressé de 27 % par rapport au T3 2025 et de 3,5 % sur un an. « L’activité est principalement tirée par la vente de matériel neuf et les services », déclare DLR.

Même tendance du côté de la manutention industrielle et agricole, qui enregistre une hausse de 1,4 % par rapport au T4 2024 et de 10,9 % par rapport au trimestre précédent, après un fort repli. Cette reprise s’explique principalement par la dynamique de la location.

Le secteur de la location, justement, amorce lui aussi un redressement progressif. La croissance annuelle se rapproche désormais de 0 %, après la chute de –6,7 % enregistrée au trimestre précédent, tandis que la progression atteint 13 % en glissement trimestriel.

La manutention optimiste, la location prudente

Dans ce contexte, les perspectives apparaissent contrastées selon les segments. « Les chefs d’entreprise de la manutention sont particulièrement optimistes pour le prochain trimestre, avec des perspectives d’activité et des intentions d’investissement qui atteignent des niveaux historiquement élevés, ainsi que des intentions d’embauche positives pour la première fois de l’année », assure DLR.

À l’inverse, le climat reste plus prudent dans la location. « L’opinion des chefs d’entreprise de la location s’améliore, avec des soldes d’opinion qui remontent. En revanche, les chefs d’entreprise de la location sont plutôt pessimistes quant à l’activité et aux embauches futures, malgré des intentions d’investir élevées. »