Le Pôle Habitat FFB dévoile son palmarès 2026 des habitats innovants. Parmi les lauréats, on remarque un penchant pour les projets de construction sur l'existant.

La seconde édition des Journées de l'Habitat Innovation, du 24 au 26 novembre à Deauville, a été l'occasion pour le Pôle Habitat FFB de dévoiler son palmarès 2026 des Signatures Pôle Habitat FFB.

20 dossiers étaient en lice dans huit catégories. Les projets distingués réflètent une diversité d'approches, entre réhabilitation du patrimoine et densification urbaine, avec un accent mis sur « la transformation et la valorisation de l'existant ».

Une sélection qui « consiste avant tout à apporter les bonnes réponses aux bons endroits, en tenant compte des réalités économiques, des contraintes territoriales et des attentes des habitants comme des élus. Qu'il s'agisse de construire, de rénover, de densifier ou de transformer l'existant, nos entreprises font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation d'inventivité. Ces réalisations montrent que les solutions pour l'habitat de demain se construisent déjà, partout dans nos territoires », expose Laurent Beaugiraud, Président du Pôle Habitat FFB.

Un projet social deux fois distingué

Le Prix spécial du jury revient à Constructions du Belon, constructeur de maisons individuelles sud-breton, qui a exécuté le chantier « À la croisée des chemins » à Plouharnel (Morbihan). Toujours en cours, le projet a vu son permis déposé en 2025, tandis que la maîtrise d'oeuvre est assurée par l'architecte Serge Bruchec, de l'agence B.S. Architecture).

Cette future maison de 150 m2 sera adaptée aux normes PMR et aux seuils 2031 de la RE2020. La construction s'accompagne d'un jardin sensoriel, et d'une mobilisation collective (45 salariés, 13 partenaires, 5 acteurs locaux) pour une valeur de 380 000 euros TTC, contre un coût net de 104 000 euros hors taxe pour l'entreprise.

Le bâtiment est pensé pour doubler, d'ici 2027, la capacité d'accueil et d'hébergement d'enfants atteints de maladies graves, accompagnés par l'association Famille Sourires (Plouharnel), permettant de résorber sa liste d'attente (20 familles par an).

Pour sa dimension sociale, Constructions du Belon remporte la récompense Or dans la catégorie Réponses sociétales, suivi par le prix Argent pour Salilaf et son programme de 44 logements à l'Alpe d'Huez et celui Bronz pour la résidence intergénérationnel Valmy dans les Hauts-de-Seine, intégrant 70 % de béton fabriqué.

Dans la catégorie Ma Vision du métier, le projet Oliviers de Villa Soleil à Valence (Drôme) rafle le Prix Or, pour la reconversion d'une ancienne friche artisanale polluée. Le groupe Mas Provence repart avec la récompense argent le Le Domaine des Lys » à Biot (Alpes-Maritimes), programme de villas de standing.

MPM Constructeur est lauréat Or de la catégorie Rénovation et transformation - Patrimoine architectural de l’existant pour « Cluny, l'harmonie retrouvée », consistant à créer une continuité à l'abbaye de Cluny (Saône-et-Loire) et C3P pour le prix Argent une rénovation d'une maison des années 30 à Clisson (Loire-Atlantique). SM Rénovation & Extension remporte le prix Bronze pour son opération de restructuration des Chalets de Bruissan, dans l'Aude.

Sur le volet Rénovation et transformation de l’existant – Densification, la surélévation d'un immeuble de 1942 dans le quartier de Montparnasse à Paris, par LogiH se distingue et gagne le prix Or. Ont été ensuite récompensées deux tranformations. D'un côté celle de Bastide Montaigne une ancienne propriété marseillaise (Bouches-du-Rhône), dans le Quartier de Barnabé, primée Argent. De l'autre, Rénovations 108 à Cholet (Maine-et-Loire), où une maison familiale a fait l'objet d'une densification et d'une amélioration de l'étiquette énergétique de F à B.

Trecobat s'illustre dans la catégorie Performance constructive avec sa réalisation Ker Liamm - Le Village des Fratries, dans le Finistère. 1 000 m2 habitables ont été construits en alliant la méthode du BIM à celle de la construction hors site, ce qui lui vaut la distinction Or. Toujours dans le Finistère, Polimmo Promotion Aménagement le suit avec le développement de Ty Coat, programme voulant prouver l'intérêt de la maison passive, primé Argent.

Place à la catégorie Territoires et villes durables, où CFD Immobilier et FDI raflent ex-aequo le prix Or. Le premier pour la reconversion de ZAC à Longperrier (Seine-et-Marne), le second pour celle du quartier de Saint-Christol à Pézénas (Hérault).

Dans les Réalisations remarquables constructeurs, Grosset Janin est en tête du palmarès pour la réalisation d'un chalet d'exception Aux Gets (Haute-Savoie). Une maison contemporaine à Concarneau (Finistère) a été érigée à 100 mètres de la plage, par le Maisons de l'Avenir - Hexaôm, lui valant le prix Argent. Maisons Ortelli se voit décerné ne le prix Bronze, pour le même type de projet à Clères (Seine-Maritime).

Enfin, deux projets sont mis en avant la catégorie Réalisations remarquables promoteurs, entre les huits villas construites par le groupe Piersanti au Lavandou (Var), primées Or et les douze appartements contemporains signés Prestige Habitat à Saint-Cyprien-Plage (Pyrenées-Orientales).