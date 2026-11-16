Placo annonce le lancement de l’outil « Iziko », visant à simplifier la préparation des devis de chantiers et la réponse aux appels d’offres pour les entreprises de plâtrerie.

Depuis lundi 16 novembre, les entreprises de plâtrerie peuvent avoir accès à « Iziko », une solution développée par Placo (groupe Saint-Gobain).



Répondre aux besoins des entreprises de plâtrerie sur le terrain



Pour mettre en place cette solution, l’industriel a recruté une équipe dédiée qui est allée directement interroger les professionnels de la plâtrerie sur le terrain.



« Nous avons monté une petite start-up en interne pour créer ce produit digital puisque je pilote le projet avec une équipe de quatre développeurs. On est allé chercher des talents externes. L’équipe dédiée à ce sujet fait qu'on est capable de livrer des évolutions en permanence dans l'outil pour pouvoir répondre justement aux retours et faire évoluer Iziko », introduit Frédéric Jamin, responsable de la transformation digitale chez Isover / Placo.



« Dans un premier temps, nous sommes allés voir les entreprises sur le terrain pour comprendre quels sont les irritants, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, leurs douleurs dans leur parcours, que ce soit sur la gestion de leur entreprise ou la gestion des chantiers », poursuit-il.



Et d’ajouter : « On est allé les rencontrer justement pour ne pas faire une solution qui a été réfléchie au 35ème étage de la tour Saint-Gobain, mais plutôt qui a été réfléchie sur le terrain avec les entreprises, pour comprendre leurs problèmes, leurs irritants, apporter en face la meilleure solution et leur apporter de la valeur ».



Une dizaine de bêta-testeurs ont également participé activement à la co-création via des entretiens hebdomadaires.



« On faisait des Teams avec l'équipe de développement etc. pour pouvoir justement ajuster en continu la solution », détaille le responsable de la transformation digitale.



Ce recueil d’expériences et de témoignages a permis d’identifier les points bloquants dans le quotidien de ces professionnels.



Parmi eux, des tâches administratives très chronophages, ou encore un manque d’automatisation et de données fiables.



« Iziko », une solution pour répondre plus rapidement aux appels d’offres



Concrètement, sur Iziko, une base de données recense plus de 18 000 solutions Placo, mais aussi Isover.



Pour personnaliser davantage la solution, les professionnels peuvent même intégrer les produits concurrents qu’ils utilisent pour leur chantier.

Une calculatrice intelligente permet de rentrer et calculer les métrés et prix par mètre carré.



Il s’agit d’une solution SaaS, accessible via un navigateur sur le site « iziko.fr » et ne nécessite aucune installation ni mise à jour. Elle permet de centraliser tous les projets et enregistre en temps réel toutes les données.



L’utilisateur peut facilement générer de document Excel ou PDF, et notamment des dossiers techniques complets, des devis (avec chiffrage des frais annexes et gestion des taux de TVA), et des bons de commande qu’il peut directement envoyer aux négoces pour avoir un prix.



Ainsi, les entreprises de plâtrerie peuvent répondre plus facilement et rapidement à des appels d’offres.



L’outil cible à la fois les auto-entrepreneurs et artisans diffus, les petites et moyennes entreprises du bâtiment, tout comme les entreprises très structurées.



À terme, l’objectif est de viser environ 200 000 entreprises utilisatrices de l’outil, soit près de la moitié des entreprises de plâtrerie recensées en France (environ 45 000).



Côté abonnement, Placo propose un mois d’essai gratuit pour toute inscription et une offre de lancement à 699 euros par an (au lieu de 849 euros par an hors offre) jusqu’au 19 février 2027. Pour les adhérents au Club Entreprises Placo, une remise permet de faire passer l’abonnement à 599 euros par an.



Pour rappel, le « Club Entreprises Placo » existe depuis 1967 et qui compte aujourd’hui entre 350 et 400 entreprises adhérentes.



Par ailleurs, si une entreprise choisit de prendre l’abonnement mensuel, le tarif s’élève à 79 euros par mois.



Parmi les prochaines « briques », les développeurs de l’outil souhaitent intégrer de nouvelles fonctionnalités, mais aussi l’intelligence artificielle (IA), car « de toute façon, c’est le sens de l’histoire », estime le responsable de la transformation digitale chez Isover / Placo.

Propos recueillis par Claire Lemonnier