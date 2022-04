Dormakaba dévoile ses nouvelles solutions EntriWorX

Lors d’un atelier du BIM World, la société dormakaba, spécialiste du smart-building, présentait les solutions de sa gamme EntriWorX. Ce « nouvel écosystème » tend à valoriser le catalogue du fabricant, tout en facilitant la gestion du bâtiment, de la planification de sa construction à son exploitation.

« Dans un secteur qui rassemble des métiers et des tailles d’entreprise très divers, un des défis majeurs du BIM est d’embarquer l’ensemble des professions dans la démarche », affirme Marseille Beltrey, chargé de la démarche BIM de dormakaba France.

Le fabricant mondial de solutions d’accès et de sécurité pour les bâtiments profitait d’ailleurs du salon BIM World, organisé les 5 et 6 avril, pour présenter ses solutions EntriWorX.

Quatre applications de gestion de bâtiment, de la planification à l’exploitation

Ce « nouvel écosystème de solutions ouvertes et interopérables », met en avant le portefeuille produits et solutions de dormakaba. Il a pour autre but de simplifier les processus complexes sur tout le cycle de vie du bâtiment, « de la planification à l’installation, en passant par l’exploitation de solutions d’accès », précise l’entreprise.

Ainsi, l’application 360 City projette le catalogue produits de dormakaba à l’échelle d’une ville virtuelle. Une façon de contextualiser l’utilisation de telle ou telle solution selon le type de construction, afin d'affiner le choix des professionnels.

Plus centrée sur la collaboration, EntriWorX Planning 360 gère tous les accès concernant les parties prenantes autour d’une donnée centrale et commune, en lien avec la maquette architecturale et suivant ses évolutions.

EntriWorX comprend également EntriWorX App, application de configuration d’installation et de mise en service des accès sur la base de paramètres préconfigurés. Cela permet de fournir facilement les informations et documentations nécessaires aux équipes menuisiers, électriciens, etc.

Doté de capteurs placés au-dessus de chaque entrée du bâtiment, EntriWorX Insights mesure le taux d'occupation de locaux dans plusieurs salles ou espaces. Le calcul se fait en temps réel et avertit le gestionnaire du site lorsque la capacité maximale est atteinte. « Une visualisation vert/rouge personnalisable par modification de la jauge indique aux visiteurs leur droit d'entrer ou non », détaille dormakaba.

La marque poursuit ainsi sa transition numérique, après avoir bien entamé sa transition écologique.

Virginie Kroun

Photo de Une : dormakaba