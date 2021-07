L'ESTP annonce la création d'une Chaire sur les jumeaux numériques

Après avoir lancé la Chaire Ingénierie des Bétons (IdB) en partenariat avec l'Ecole Française du Béton (EFB) en 2014, l'ESTP Paris annonce cette fois-ci la création d'une Chaire « Jumeaux numériques de la construction et des infrastructures dans leur environnement », avec Bouygues Construction, Egis, SNCF Réseau, Schneider Electric, le BRGM et Arts et Métiers.

Largement évoqués fin juin à l'occasion du BIM World, les jumeaux numériques intéressent de plus en plus les constructeurs et les gestionnaires de bâtiments. Ce « double numérique » qui centralise les données permet en effet de piloter les ouvrages en temps réel dans une démarche collaborative. Véritable outil d'aide à la décision, il permet d'anticiper les évolutions du bâtiment et ses potentiels dysfonctionnements.

« En combinant simulation, intelligence artificielle et data, il simule le comportement des projets de manière dynamique, en miroir de la réalité », souligne l'ESTP.

Les ambitions de la nouvelle chaire de recherche lancée avec Bouygues Construction, Egis, SNCF Réseau, Schneider Electric, le BRGM et Arts et Métiers ? Accélérer l'adoption de cette technologie pour la digitalisation du secteur, et favoriser des projets plus durables, à la fois dans le temps et dans leur environnement, notamment grâce à une analyse du cycle de vie plus poussée.

Six axes de recherche ont notamment été définis, à savoir la structuration de données issues du jumeau numérique pendant le cycle de vie de l'ouvrage, la continuité numérique appliquée aux jumeaux numériques (interopérabilité des maquettes et données), le lien entre l'ouvrage physique et le jumeau numérique, la contribution des jumeaux numériques à la transition écologique et énergétique, ou encore la protection des données et la cybersécurité.

« Cette chaire s’inscrit dans une politique de fort développement des activités de recherche avec le renforcement des équipes et l’ouverture de plusieurs nouvelles chaires durant l’année à venir. Une dynamique qui contribuera à multiplier les passerelles entre chercheurs et professionnels, amplifier les relations avec les entreprises et valoriser les actions de recherche et de formation », annonce Joël Cuny, directeur général de l’ESTP.

