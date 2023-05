Pompe à chaleur en rénovation : PROFEEL lance une nouvelle version de PAC’Réno

Dans un contexte où les pompes à chaleur (PAC) sont de plus en plus plébiscitées en rénovation, le programme PROFEEL lançait il y a un an et demi l’application « PAC’Réno ». Face à son succès croissant, ses concepteurs annoncent aujourd’hui une version « optimisée » avec de nouvelles fonctionnalités.

En octobre 2021, le programme PROFEEL lançait l’application « PAC’Réno » visant à aider les installateurs de pompes à chaleur à bien les dimensionner afin d’éviter les surconsommations, surcoûts, nuisances sonores et problèmes de fonctionnement. Gratuite, l’application mobile et web guide le professionnel pour l’aider à choisir l’installation la plus adaptée aux spécificités du projet de rénovation, et à estimer les consommations.

Une application optimisée avec de nouvelles fonctionnalités

Un an et demi plus tard, l’application compte désormais plus de 8 000 utilisateurs, et PROFEEL annonce une nouvelle version « optimisée ».

Parmi les nouvelles fonctionnalités : l’ajout d’éléments permettant de répondre aux exigences des contrôles CEE, l’amélioration des graphiques intégrés dans le rapport, l’ajout des systèmes PAC hybrides, l’ajustement du modèle de calcul de dimensionnement des PAC, la mise à jour de la base de données des fabricants ATITA, l’amélioration de la fonctionnalité « création d’une PAC », ou encore de l’interface de la méthode de calcul des déperditions « pièce par pièce ».

PROFEEL rappelle par ailleurs l’existence d’autres outils tels que des tutos vidéos, guides, et fiches pratiques, avec une fiche pratique par technologie de pompe à chaleur : air-eau, air-air, et eau-eau. Afin de sensibiliser les installateurs aux bonnes pratiques et aux risques de non-qualité, les organisateurs du programme citent également le rapport « Pompes à chaleur en rénovation : 12 enseignements à connaître », rédigé dans le cadre du « Dispositif Rex Bâtiments Performants » de l’Agence Qualité Construction (AQC).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock