kelvin propose un outil d’intelligence artificielle capable de générer des études énergétiques pour les projets de rénovation de logements. Pour accélérer sa croissance, elle a finalisé une levée de fonds à hauteur de 5 millions d’euros.

En 2023, Clémentine Lalande, Guillaume Sempé et Pierre Joly ont fondé kelvin. Cette start-up produit et propose un logiciel capable de générer des études énergétiques pour les projets de rénovation de logements. La solution fait appel à différentes technologies : données ouvertes, computer vision et intelligence artificielle.

Un outil utile pour les professionnels des travaux et de l’immobilier, et co-développé avec des experts techniques de renom tels que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la plateforme data U.R.B.S ou encore NOBATEK/INEF4. La start-up kelvin tend à répondre aux enjeux de rénovation énergétique globale en France.

Une levée de fonds à hauteur de 5 millions d’euros

Or, on connaît les nombreux allers-retours et réajustements du gouvernement sur la réforme du DPE et de MaPrimeRénov’, alors qu’il se projetait sur un objectif de 200 000 rénovations performantes pour 2024.

« Il faut pouvoir passer à l’échelle dans la rénovation énergétique. L’IA de kelvin, entraînée sur plusieurs millions d'audits et de photos, réunit toute l'expertise de la rénovation énergétique et ingénierie thermique pour apporter efficacité et fiabilité aux professionnels de la rénovation », expose Clémentine Lalande, CEO de kelvin.

La start-up et son équipe de 12 personnes souhaitent aller plus loin. D’où la finalisation de sa levée de fonds annoncée le 11 juin. Cette dernière s’élève à 5 millions d’euros, grâce à la contribution de Racine² - fonds à impact de Serena x makesense -, mais aussi de Seedcamp, Raise Capital, Kima Ventures, Motier Ventures, ainsi que d’autres business angels du secteur de la rénovation.

« kelvin met sa technologie au service d’un enjeu climatique majeur. Qui plus est, le secteur de la rénovation énergétique étant encore peu digitalisé, les opportunités d’avoir un impact sont immenses », encourage Éric Gossart, partner de Racine².

Grâce à ces nouveaux fonds, kelvin tend à faire de son logiciel « la référence dans le domaine de la rénovation énergétique des logements », alors qu’il est déjà utilisé par des maîtres d'œuvre, des plateformes de mise en relation et des agences immobilières.

Virginie Kroun

Photo de Une : LinkedIn - Dans l’ordre : Pierre Joly, Clémentine Lalande et Guillaume Sempé