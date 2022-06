Réduire les délais des chantiers : LeanCo et Finalcad unissent leurs forces

Afin de réduire de 30 % les délais des chantiers, LeanCo, éditeur de logiciels inspirés par le lean management et Finalcad, spécialiste des solutions logicielles pour le suivi de chantier, annoncent leur collaboration. L’objectif ? Proposer une suite logicielle qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur d’un chantier.

La digitalisation des processus, devenue un enjeu majeur pour le BTP, permet aux professionnels du secteur d'augmenter la productivité des équipes et de préserver la marge des chantiers. A ce jour, de nombreuses solutions existent. Toutefois, le domaine de la construction doit toujours faire face au défi des délais sur les chantiers.

Partant de ce constat, Finalcad, application de suivi de chantiers, et LeanCo, éditeur de solutions logicielles qui permet de tirer parti des concepts du lean management, ont décidé d’unir leurs forces dans un partenariat stratégique. Leur ambition ? Réduire de 30 % les délais de chantiers. Comment ? En couplant planification géo-temporelle et suivi opérationnel.

Des complémentarités fonctionnelles

« Changer la façon de construire grâce au digital, au-delà du suivi de chantier, s’étend maintenant à la planification. Il est temps de faire bénéficier au monde de la construction les gains des méthodes du Lean Management que l’industrie a depuis longtemps intégrés. En s’associant avec LeanCo, nous délivrons une solution permettant des gains de temps incomparables sur les chantiers de nos clients », déclare Pascal Laïk, CEO de Finalcad.

En effet, la synchronisation de l’outil de chantier LeanCo Planification avec la plateforme de suivi de chantier Finalcad One permettra ainsi de diminuer drastiquement le délai de traitement des points bloquants qui surviennent pendant les travaux. « Ils gagneront ainsi en visibilité sur leur planning, augmenteront la qualité de leurs projets et diminueront les retards ce qui, finalement, les aidera à améliorer la satisfaction client », souligne Pascal Laïk.

« Notre vision et nos ambitions sont très proches de celles de Finalcad, et les complémentarités fonctionnelles entre nos offres sont évidentes. Ce partenariat nous a donc paru naturel et va permettre à nos deux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés », indique Xavier Motsch, CEO de LeanCo.

A travers ce nouvel accord, les deux acteurs entendent à la fois explorer de nouvelles opportunités de développement en France et à l’international, le tout en apportant des services complémentaires à leurs clients respectifs.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock