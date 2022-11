L’organisation industrielle Swedish Wood va pouvoir accéder au dictionnaire de données Define. Élaboré par le fournisseur de logiciels norvégien Cobuilder, cet outil va permettre à Swedish Wood de fluidifier les collaborations au sein de l’industrie et simplifier la circulation d’informations concernant les produits du bois.

Swedish Wood, organisation représentant l’industrie suédoise des scieries et faisant partie de la Fédération suédoise des industries forestières, va désormais pouvoir accéder au dictionnaire de données Define. L’accord mis en place avec le fournisseur de logiciel norvégien Cobuilder va permettre à Swedish Wood de développer, maintenir et gérer des informations numériques sur les produits du bois. Le dictionnaire de données Define octroie un langage numérique à ces produits en se basant sur des normes pour les décrire.

L’objectif est d’améliorer la collaboration au sein de l’industrie et de faciliter la libre circulation de l’information tout au long de la chaîne d’approvisionnement de la construction. L’interopérabilité et la collaboration transparentes sont quelques-uns des avantages attendus.

« Nos membres ont des clients partout dans le monde. Notre volonté est de déployer une solution commune qui va offrir des avantages à la fois commerciaux et environnementaux. Les données numériques sur les produits qui contiennent des informations importantes, telles que les propriétés techniques, climatiques et environnementales, sont essentielles pour répondre aux besoins d’information du marché », déclare Johan Fröbel, Responsable de la technologie et du commerce chez Swedish Wood.

Define, un outil déjà bien ancré au niveau européen

Le dictionnaire de données Define est déjà utilisé par de nombreux pays européens. Il a été mis en œuvre par la Confédération Européenne de l’Industrie du Bois (CEI-Bois). Le contenu du dictionnaire de données a été développé par cette dernière, et des modèles de description basés sur les normes européennes pour les produits du bois y ont été recensés. Ces données sont disponibles pour l’ensemble des acteurs, y compris français, sur la page publique du site internet de CEI-Bois.

La mise en commun de contenus européens dans le dictionnaire de données aide les organisations nationales du secteur à mettre en œuvre un langage numérique commun en fournissant une base fondée sur des normes européennes. Il est possible d’enrichir par la suite les structures de données, afin de mieux répondre aux exigences du marché au niveau national. Une façon également de faciliter la coopération au-delà des frontières nationales.

Define, gérée par l’éditeur de logiciels norvégien Cobuilder, a pour vocation de faciliter les intéractions entre les acteurs du secteur, en créant un langage numérique commun pour répondre aux exigences réglementaires et de marché européennes et nationales.

« Avec Define, les fabricants peuvent transformer les données en un avantage concurrentiel. En fournissant aux clients des données standardisées et de haute qualité, les acteurs de l’industrie de la construction pourront utiliser les données dans n’importe quel système ou outil BIM. De plus, des données précises lisibles par machine sont essentielles pour améliorer les processus métier et automatiser les tâches chronophages, telles que les saisies de données, la conversion en différents formats, le suivi et le transfert de données », déclare Lars Chr. Fredenlund, PDG de Cobuilder.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock