Cléa, l'outil précurseur du Carnet d'information du logement

Le 21 novembre dernier, l’association Qualitel organisait en partenariat avec l'AJCAM, un webinaire dédié au Carnet d’information du logement, obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Au programme : enjeux, outils et mise en place.

Relancé en 2018 par la loi Élan, le Carnet d’information du logement (CIL), anciennement carnet numérique du logement, entrera finalement en vigueur dans le cadre de la loi Climat et Résilience début 2023.

Fondé sur l’obligation d’un « carnet de santé », il sera appliqué pour tous les logements neufs dont le permis de construire sera déposé à partir du 1er janvier 2023, et pour les logements anciens déposant une autorisation de travaux à compter de cette date.

Ce carnet d’information vise notamment à faciliter et accompagner les travaux de rénovation énergétique, ainsi que l'installation d’équipements de contrôle et de gestion de l’énergie.

Retrouver les traces de travaux effectués

Qualitel a pour ambition de faire progresser la qualité de l’habitat neuf et existant, et participe à sa valorisation auprès des usagers. À ce titre, elle participe à de nombreux groupes de travail et développe des outils, au service des professionnels et des particuliers, comme elle l’a fait en 2017 avec son expérimentation dans le cadre du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB).

C’est en ce sens que Qualitel a développé Cléa, un outil qui s'adresse dans un premier temps aux particuliers, fournissant ainsi des informations et services pour la bonne prise en main et le bon usage du logement, ainsi que le maintien de sa qualité.

Utilisable en neuf comme en rénovation, « Cléa reflète totalement ce qui sera obligatoire avec le Carnet d’Information du Logement. Déjà adopté par plus de 150 000 logements, il est la preuve que l’utilité du CIL est indéniable et que sa mise en œuvre peut être aisément accompagnée », déclare Bertrand Leclercq, directeur Général de Qualitel - Espace Numérique du Logement.

« Nous recevions régulièrement des sollicitations de particuliers ou de notaires souhaitant retrouver traces de travaux effectués. En ce sens, Cléa, constitue une réponse efficace : cela va avant tout permettre de conserver ces informations essentielles sur la performance améliorée d’un logement au fil du temps. C’est fondamental ! », témoigne Pierre Maillard, PDG du groupe Hellio. « Ce sont des opportunités supplémentaires pour accélérer la massification de la rénovation énergétique », se réjouit-t-il.

Pour le professionnel, Cléa constitue aussi un atout pratique. Cette solution offre un espace de stockage pour tous les documents du projet, un guide des équipements prédéfinis et personnalisables, un module de suivi des consommations, et contribue également à la qualité de la relation client.

« Cléa nous permet de répondre à plusieurs enjeux importants : en tant que promoteur, c’est par exemple un outil pédagogique et de transparence, au service de la relation client. Pour nos clients, c’est notamment un vecteur de traçabilité de la performance réelle de leur logement, qu’ils pourront consulter, utiliser et conserver facilement dans le temps. En termes de valorisation du patrimoine notamment, c’est particulièrement intéressant », commente Franck Calvar, reponsable RSE Icade Promotion.

