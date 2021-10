Transition digitale : Ready4Digital accompagne les entreprises du bâtiment

Dans le cadre du plan de relance, BpiFrance a été chargée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises de lancer un appel à projets visant à massifier la transition numérique des TPE-PME. Parmi les projets sélectionnés figure celui de Ready4Digital, qui accompagnera des entreprises du bâtiment pour les aider à se former aux outils numériques.

Après Batigital, France Num, France Relance et Bpi France ont sélectionné l'entreprise « Ready4Digital », spécialisée dans l'accompagnement à la digitalisation des TPE-PME, dans le cadre de leur appel à projets . L'entreprise aura pour mission d'aider des petites entreprises du bâtimen t à accélérer leur transition numérique.

« La majorité des TPE du bâtiment ont des difficultés à intégrer le numérique à leur organisation, et seules 58 % d’entre elles possèdent un site web. Il y a donc beaucoup à faire pour sensibiliser et former ces entreprises aux outils numériques. Il s’agit pour elles d’un gros enjeu en matière d’agilité, de compétitivité, mais aussi de mobilité, car les outils collaboratifs numériques permettent aujourd’hui de collaborer efficacement partout, que ce soit au bureau, sur les chantiers et dans les réunions en extern e », souligne Philippe Weppe, président de Ready4Digital.

Des formations aux outils numériques

Dans le cadre de l'appel à projets, Ready4Digital proposera, à partir de novembre, des « accompagnements-actions », avec notamment deux jours de formation : l'un portant sur « l'entreprise et l'expérience collaborative » (optimiser ses méthodes de travail grâce aux outils collaboratifs, utiliser un outil de gestion de chantier...), et l'autre sur « l'entreprise et l'expérience de la communication digitale » (être visible et se démarquer, communiquer sur internet...).

L'objectif : simplifier les échanges (devis, suivi de chantier, partage de plans et de photos, facturation...), et améliorer la visibilité de l'entreprise (site internet, référencement en ligne, réseaux sociaux...).

Le programme prévoit en outre un audit digital pour mesurer les performances actuelles, et un suivi individuel personnalisé avec un consultant-formateur pour une transition numérique sur-m esure.

À noter que ces formations sont gratuites, 100 % financées par France Relance et BpiFrance. Pour bénéficier de cet accompagnement, l'entreprise doit toutefois répondre à certains critères, notamment être basée en France, avoir au moins 2 ans d'existence légale, et avoir réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice connu.

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.ready4digital.com, ou par mail, à l'adresse batiment@ready4digital.com

Claire Lemonnier