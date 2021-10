En 2020, Frédéric Tabary, architecte d'intérieur, lance OXP App, qui édite depuis août 2021 « Up », une bibliothèque de produits 3D intégrée à SketchUp. L'outil révolutionne la relation entre marques et prescripteurs. En trois mois, l'équipe a modélisé plus de 2 000 produits de grandes marques. Prochaine étape : s'atteler aux marques du bâtiment, et atteindre les 10 000 produits modélisés d'ici la fin de l'année.

En 2014, l'architecte d'intérieur Frédéric Tabary a l'idée de modéliser 8 000 meubles du catalogue Maisons du Monde en 3D, donnant lieu à une bibliothèque; téléchargée plus de 43 millions de fois par des architectes à travers le monde.

Une bibliothèque de produits 3D intégrée à SketchUp

Peu à peu, l'idée fait son chemin et, en 2020, il décide de créer une extension SketchUp - le logiciel le plus utilisé par les architectes d'intérieur - pour leur proposer une bibliothèque de produits modélisés en 3D, directement intégrée au logiciel. C'est le début de l'extension « Up ».

« Aujourd'hui, il faut comprendre que les marques ne connaissent pas du tout le métier d'architecte d'intérieur. Il y a une déconnexion totale. Nous, archis, on est essentiellement sur de la 3D. Les catalogues, les revues.. c'est bien beau, mais ça nous sert à rien parce que ça reste sur une étagère et on ne peut pas les montrer à nos clients », explique l'architecte Frédéric Tabary. « Ça fait 20 ans que je fais ce métier, et je n'en pouvais plus d'aller chercher à droite et à gauche mes 3D sur différents sites », témoigne-t-il.

Grâce à « Up », lancée en août dernier, les architectes peuvent désormais sélectionner des produits, accéder instantanément à toutes leurs caractéristiques (dimensions, prix...), les mettre dans leurs projets, et obtenir une shopping list avec un budget. Ils peuvent ensuite directement envoyer une demande de devis auprès des marques pour finaliser leur commande avec des tarifs prescripteur.

« C'est révolutionnaire. Faire une shopping list, c'est 3 à 5 jours, alors que là ça se fait en un clic », souligne Frédéric Tabary.

10 000 produits modélisés d'ici la fin de l'année

Après le mobilier, OXP App s'attèle désormais à modéliser tous les produits du bâtiment, que ce soit des plaques de plâtre, du parquet, de la peinture, des cheminées, des fenêtres, des portes, des bacs de douche, des éviers, des ballons d'eau chaude... « Tout ce qui rentre dans une maison, rentrera dans notre bibliothèque », résume l'architecte.

Frédéric Tabary précise qu'à chaque produit seront associés des artisans de la région capables de les poser.

Depuis le 16 août, 2 000 produits de 30 marques différentes ont déjà été modélisés en 3D, et leur nombre devrait monter à 10 000 d'ici fin décembre, avec en moyenne 10 nouvelles marques par mois.

Parmi les marques qui ont déjà rejoint l'aventure : La Redoute, Assa Abloy, ou encore Jacuzzi.

450 architectes ont testé la version bêta-test, et 600 devraient rejoindre la version définitive d'ici la fin de l'année.

Pour le moment, l'extension Up est gratuite jusqu'au 1er févier 2022, puis devrait passer à 10 € HT par mois pour les architectes. Pour les marques, l'abonnement est à 100 € pour 100 produits modélisés.

« En juin, SketchUp France nous a élu parmi les 4 meilleures extensions de SketchUp. On est déjà une application signée et reconnue par SketchUp », souligne son créateur. Face à ce succès, l'équipe est passée de deux personnes en juin 2020 à dix en novembre 2021.

Propos recueillis par Claire Lemonnier