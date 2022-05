Un simulateur en ligne pour évaluer l’exposition au risque poussières de bois

L’Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP) propose aux entreprises un nouveau simulateur en ligne, leur permettant d’évaluer l’exposition au risque poussières de bois. Jusqu’ici proposé sous un format Excel, dans le cadre d’un partenariat signé en 2020 avec l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA), cet outil d’autodiagnostic est associé au guide « Poussières de bois – Evaluez le risque d’exposition dans votre atelier ».

Selon l’enquête SUMER 2017, environ 444 200 salariés déclarent être exposés aux poussières de bois dans le cadre de leur travail. Un risque majeur pour ces salariés, puisqu’une exposition prolongée à ces particules peut être à l’origine de problèmes de santé, allant de la simple atteinte cutanée au développement de cancers des sinus ou des fosses nasales.

Face à ce constat, l’OPPBTP et l’institut FCBA souhaitent donc accompagner les entreprises du secteur construction-bois et ameublement, dans la réduction de l’exposition des salariés aux poussières de bois. Ils ont pour cela créer un simulateur en ligne, qui est associé au guide « Poussières de bois - Évaluez le risque d’exposition dans votre atelier », élaboré par ces deux mêmes acteurs. Le guide propose ainsi une méthode pour y parvenir et le simulateur la traduit en pratique.

Ce dernier fournit aux entreprises une cartographie des zones les plus émissives en particules, afin de situer l’exposition de chaque opérateur ou groupe d’opérateurs aux expositions similaires. L’entreprise est alors capable d’évaluer le risque au regard de son parc machines en atelier, et d’identifier les points majeurs d’amélioration et les actions concrètes à mener pour améliorer la protection de leurs salariés.

Jusqu’ici disponible dans un format Excel, le simulateur en ligne « facilite l’accès à l’outil et son utilisation, mais l’outil conserve le même objectif et les mêmes cibles », assure Isabelle Monnerais, responsable de domaine Risque chimique à l’OPPBTP.

Pour accéder au simulateur, cliquez ici.

Pour télécharger gratuitement le guide « Poussières de bois - Évaluez le risque d’exposition dans votre atelier », rendez-vous sur ce lien.



Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock