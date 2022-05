Buildrz lève 3,8 millions d'euros pour révolutionner la construction verte

La start-up française Buildrz annonce avoir réalisé sa première levée de fonds à hauteur de 3,8 millions d’euros pour réconcilier environnement et construction de logements neufs. Son objectif ? Devenir l’outil incontournable des professionnels de la construction, en s’ouvrant aux architectes et en amorçant son expansion au Royaume-Uni.

La proptech Buildrz part du postulat que chaque nouvelle construction doit intégrer le facteur environnemental dès les premières esquisses du projet. En réalisant sa première levée de fonds de 3,8 millions d’euros auprès de NCI Waterstart et Swen Capital Partners, ainsi que NOVX et CEN Innovation, elle renforce ainsi son ambition de réconcilier environnement et construction de logements.

Gagner en productivité et en fiabilité

De leurs côtés, ces investisseurs experts accompagnent la start-up française dans son souhait d’utiliser la technologie pour placer l’environnement au cœur de chaque projet immobilier. « Les promoteurs immobiliers font face à une explosion des normes et de la complexité. Pour les aider à relever ce challenge, il leur faut des outils à la hauteur des enjeux, car seules les meilleures opérations aboutissent », souligne Manuel Verrier, fondateur et directeur général de Buildrz.

Grâce à des technologies innovantes basées sur l’OpenData et l’IA, Buildrz est en mesure de modéliser un immeuble en 3D en près de 15 minutes. L’application Saas intègre aujourd’hui toutes les normes urbaines et réglementations environnementales de plus de 600 communes françaises, à sa carte interactive, permettant ainsi aux promoteurs de détecter en un clic les meilleurs terrains constructibles. Elle inclut jusqu’à 10 scénarios de construction différents, un budget prévisionnel, l’impact environnemental, l’ensoleillement en fonction des saisons, des parkings de plusieurs niveaux.

« Les métiers adressés, comme la promotion immobilière, sont restés dans l’ensemble très traditionnels, et des outils comme celui-ci permettent à ces professions sous contrainte croissante, de gagner très simplement en productivité et en fiabilité », commente Yves Guiol, directeur Associé Venture chez NCI.

Avec cette solution inédite en Europe, l'objectif de Buildrz est de devenir l’outil incontournable des professionnels de la construction. « Grâce à cette levée, nous irons encore plus loin dans la modélisation ultra-rapide de logements à faible impact carbone. Pour chaque ville française, et bientôt au-delà de nos frontières », conclut le fondateur de la start-up.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Buildrz