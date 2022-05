L’OPPBTP et la FFB renouvellent leur partenariat sur la prévention des risques professionnels

L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et la Fédération française du bâtiment (FFB) ont renouvelé leur partenariat sur la prévention des risques professionnels. Ce nouvel accord prévu sur la période de 2022 à 2025 affiche de nouvelles ambitions, notamment celle de faire progresser tous les professionnels du bâtiment sur le domaine de la prévention, pour permettre à leurs entreprises et à leurs chantiers de gagner en performance.

Dans le contexte du Plan Santé Travail 4 et de la loi Santé Travail, la prévention des risques professionnels doit rester une préoccupation première pour les entreprises du bâtiment. Si certains progrès peuvent être soulignés, la crise sanitaire, l’urgence climatique, les évolutions technologiques et sociétales que vit la filière construction montrent qu’il faut davantage accompagner les chefs d’entreprises dans toutes ces mutations.

C’est dans cette optique que l’OPPBTP et la FFB ont décidé de renouveler leur partenariat pluriannuel, sur la prévention des risques professionnels dans le bâtiment. Ses objectifs ? Garantir de bonnes conditions de travail aux salariés, maintenir la performance globale de leurs entreprises, et innover en faisant de la prévention des risques professionnels un atout au service des enjeux qu’ils ont à relever.

Quatre axes de travail pour la période 2022-2025

Le premier accord national de partenariat conclu par la FFB et l’OPPBTP en 2017, a permis de mettre en lumière plusieurs réussites. On peut citer par exemple le renforcement des relations entre les partenaires, avec plus de 450 ateliers DUER (Document unique d’évaluation des risques) et près de 3000 entreprises accompagnées, mais également une augmentation de la production de solutions, favorisée par les quelques 150 réunions d’information sur l’approche « Prévention et Performance » et sur le succès de la Semaine de la Prévention.

Face à ce bilan, la FFB et l’OPPBTP souhaitent développer des solutions adaptées aux besoins des entreprises et aux salariés, par l'intermédiaire de quatre axes de travail, sur la période 2022-2025. Tout d’abord, les deux partenaires veulent travailler sur l'évaluation des risques professionnels, ce qui constitue le point de départ de toute démarche de prévention des risques professionnels construite et durable. Ce partenariat doit aussi permettre un accompagnement soutenu des professionnels, dans une meilleure prise en compte des risques qui sont propres à leur métier.

La FFB et l’OPPBTP souhaitent également contribuer à faire de la prévention l’un des outils au service du changement dans le BTP, notamment auprès des TPE. Pour cela, la promotion de la prévention comme vecteur de modernité, d’innovation et d’attractivité devient un axe fort de ce nouvel engagement. Enfin, le partenariat se base sur le développement de la culture de la prévention auprès de tous les acteurs, afin que les chefs d’entreprise mais aussi leurs salariés s’approprient les enjeux liés à la santé et à la sécurité au travail et connaissent les outils disponibles, pour mieux prévenir et gérer les risques propres à leur activité.

Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock