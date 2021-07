Yterres développe un outil d’estimation tarifaire en ligne

Le spécialiste de l’édition logicielle Elcia annonce avoir mis au point une nouvelle application qui simplifie la création de devis pour des menuiseries, stores et fermetures, avec plus de 500 fournisseurs recensés. L’application fonctionne avec une simple connexion internet et s’utilise sur ordinateur, tablette ou smartphone selon la mobilité de l’utilisateur. Outre le gain de temps, l’outil permet de personnaliser le devis et d’offrir plus de lisibilité aux clients.