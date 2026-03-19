Jeune musée installé à Manhattan depuis 2007, le New Museum de New York s'apprête à rouvrir après deux ans de travaux qui lui permettent de doubler sa taille.

Le New Museum de New York, seul musée de Manhattan uniquement dédié à l'art contemporain, rouvre ses portes samedi 21 mars après deux ans de fermeture et 82 millions de dollars de travaux qui ont permis de doubler sa surface.

Installé depuis 2007 dans le quartier du Bowery dans le sud de l'île, le bâtiment, qui forme comme un ensemble de grandes boîtes posées les unes sur les autres en décalé, est désormais accolé à un autre, d'acier et de verre, tout en transparence.

La nouvelle aile de 5 500 mètres carrés a été conçue par les architectes Shohei Shigematsu et Rem Koolhaas, en association avec Cooper Robertson. Elle accueille en plus de nouveaux espaces d'exposition, un petit amphithéâtre, un toit-terrasse offrant une vue sur la ville et un restaurant.

Une nouvelle exposition pour célébrer la rouverture

Le bâtiment rouvre avec une exposition baptisée « Nouveaux Humains : Mémoires du Futur », réunissant plus de 200 participants issus de l'art, des sciences, de la littérature et du cinéma, explorant comment les artistes ont historiquement imaginé le futur de l'humanité face aux transformations technologiques, politiques et biologiques.

L'exposition fait notamment dialoguer des œuvres contemporaines avec certaines appartenant à l'histoire, signées Francis Bacon, Salvador Dali ou Marcel Duchamp.

Un nouveau bâtiment « en faveur de l'art contemporain »

Le musée, qui n'a pas de collection permanente, s'est imposé dans les années 2000 comme un lieu de découverte de la création émergente dans un écosystème culturel new-yorkais dominé par des institutions autrement plus puissantes (MoMA, Whitney, Guggenheim...).

« Depuis notre fondation il y a près de 50 ans, le New Museum est un lieu d'accueil pour l'art le plus novateur d'aujourd'hui et un refuge pour les artistes qui le créent », a déclaré Lisa Phillips, directrice du New Museum, qui va quitter son poste en avril après 27 ans à sa tête. « Notre nouveau bâtiment (...) témoigne d'un engagement renouvelé en faveur de l'art contemporain et des idées nouvelles, ainsi que d'une vision du musée comme un espace en constante évolution, dédié à la prise de risques, à la collaboration et à l'expérimentation », a-t-elle ajouté.

Avec AFP