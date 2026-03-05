Tenda, un souffle d’Italie

L’inspiration de notre nouveau bardage est née dans une ruelle baignée de lumière, quelque part entre les collines dorées de Toscane et les palais vénitiens aux rideaux flottants.

Nous avons capté ce souffle italien, cette élégance sans effort, pour la transposer à l’architecture contemporaine. Le bardage prend ici des allures de drapé, comme un rideau suspendu en façade, jouant avec la lumière, le vent et le temps.

Chaque ligne, chaque pli rappelle le tombé naturel d’une étoffe noble, apportant chaleur et mouvement à vos façades. Des façades qui racontent une histoire, celle d’un art de vivre méditerranéen.

TENDA est la première tôle de bardage à proposer un effet ondulé déstructuré. Cette gamme inédite repousse les limites techniques et esthétiques du bardage métallique. Un concept unique : la première « étoffe » métallique de façade.

Inspirée des rideaux flottants des palais vénitiens et de la lumière toscane, TENDA est la première tôle de bardage à reproduire fidèlement l’effet d’un tissu en mouvement. Chaque panneau évoque le tombé naturel d’une étoffe noble, apportant chaleur, élégance et mouvements à vos futurs bâtiments.

Composée de 2 modèles à combiner pour créer son propre rythme, la gamme propose l’allure régulière, la douce vaguelette d’un rideau sagement rangé, et la forme libre et aléatoire d’un rideau ouvert.

Les 2 modèles de la collection TENDA ont été étudiés dès l’origine pour être à la fois adaptés aux règles professionnelles de bardage en façade mais aussi au DTU 40.35 en couverture. Grâce à cela, la gamme TENDA peut être appliquée à la fois sur le toit et sur la façade pour une continuité esthétique totale.

Au-delà de la qualité esthétique de ses parements, une façade métallique réussie ne saurait se passer de pliages de finitions précis et bien pensés.

ATELIERS 3S met un soin particulier à proposer des éléments discrets et connectés au style des bardages associés.

MODÈLES DÉPOSÉS

LARGE GAMME DE COLORIS

GARANTIE 30 ANS

RÉACTION AU FEU : A1

RÉSISTANCE AUX CHOCS : Q4

POSE TRADITIONNELLE (RÈGLES RAGE)

Pour en savoir plus exit_to_app