Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Tenda, un souffle d’Italie

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 05 mars 2026

Les Ateliers 3S dévoilent TENDA, une collection de bardage acier qui capte l’élégance des drapés d’un rideau pour proposer la première étoffe métallique de façade.
Tenda, un souffle d’Italie - Batiweb

L’inspiration de notre nouveau bardage est née dans une ruelle baignée de lumière, quelque part entre les collines dorées de Toscane et les palais vénitiens aux rideaux flottants. 

Nous avons capté ce souffle italien, cette élégance sans effort, pour la transposer à l’architecture contemporaine. Le bardage prend ici des allures de drapé, comme un rideau suspendu en façade, jouant avec la lumière, le vent et le temps.
Chaque ligne, chaque pli rappelle le tombé naturel d’une étoffe noble, apportant chaleur et mouvement à vos façades. Des façades qui racontent une histoire, celle d’un art de vivre méditerranéen.

TENDA est la première tôle de bardage à proposer un effet ondulé déstructuré. Cette gamme inédite repousse les limites techniques et esthétiques du bardage métallique. Un concept unique : la première « étoffe » métallique de façade.
Inspirée des rideaux flottants des palais vénitiens et de la lumière toscane, TENDA est la première tôle de bardage à reproduire fidèlement l’effet d’un tissu en mouvement. Chaque panneau évoque le tombé naturel d’une étoffe noble, apportant chaleur, élégance et mouvements à vos futurs bâtiments.

Composée de 2 modèles à combiner pour créer son propre rythme, la gamme propose l’allure régulière, la douce vaguelette d’un rideau sagement rangé, et la forme libre et aléatoire d’un rideau ouvert.

Les 2 modèles de la collection TENDA ont été étudiés dès l’origine pour être à la fois adaptés aux règles professionnelles de bardage en façade mais aussi au DTU 40.35 en couverture. Grâce à cela, la gamme TENDA peut être appliquée à la fois sur le toit et sur la façade pour une continuité esthétique totale.

Au-delà de la qualité esthétique de ses parements, une façade métallique réussie ne saurait se passer de pliages de finitions précis et bien pensés. 
ATELIERS 3S met un soin particulier à proposer des éléments discrets et connectés au style des bardages associés. 

  • MODÈLES DÉPOSÉS
  • LARGE GAMME DE COLORIS
  • GARANTIE 30 ANS
  • RÉACTION AU FEU : A1
  • RÉSISTANCE AUX CHOCS : Q4
  • POSE TRADITIONNELLE (RÈGLES RAGE)

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
ATELIERS 3S - Batiweb

ATELIERS 3S invente, développe et fabrique des tôles de bardage acier esthétiques...

14 rue Verte - ZI de Ladoux
63118 CEBAZAT
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.